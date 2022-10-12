Sakarya'nın 'Çark'ında çay sohbetine az kaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin sosyal hayatına dokunacak yeni projesi Çınarlı Vagon Kıraathanesi’nde son rötuşlar yapılıyor. Projenin son durumunu inceleyen Başkan Yüce, “Bu kez Çark Deresi manzarasında bir çay sohbetinde buluşacağız, çok az kaldı” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal dokusuna katkı sunmaya devam ediyor.

Ters Ev, Uçak Kıraathanesi, Orman Park, Millet Kıraathanesi gibi projelerden sonra bu kez şehrin yeni sembolü olacak Çınarlı Vagon Kıraathanesi’nin yapımına başlanmıştı. Vagon üretimiyle uzun yıllardır özdeşleşen Sakarya’nın bir parçası olan bu simge, yeni projeyle şehrin geleceğine işlenecek.

Çalışma kapsamında Adapazarı Mithatpaşa Vagon Park’ın içine kullanılmayan bir vagon yerleştirildi. Park içindeki sosyal alanların tamamı yenilendi. Ayrıca, vagonun yerleştirildiği noktanın zemini modern görünüme uygun olarak inşa edildi. Trenin kompartıman vagonu, yani makinistin yer aldığı bölüm hazırlandı. Vagonların içi ise modern bir restoran ve kıraathaneye dönüştürüldü.

ÇARK DERESİ ÜZERİNE KÖPRÜ VE VAGON

Parkın içinden geçen Çark Deresi ise ahşap gövdeli bir köprüyle bağlandı. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar Mithatpaşa Köprüsü’nün altında, Vagon Park içinde çay ve kahve sohbetinde buluşacak ve Çark manzarasıyla vakit geçirecek. Yaz sezonunda ise kıraathane önündeki köprü ve çevresinde sevdikleriyle anı biriktirecek. Proje çevre düzenlemeleri ve vagon içindeki son rötuşlardan sonra hizmete hazır hale gelecek.