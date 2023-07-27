Sakarya'nın bungalovları doğanın incisi olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizm trendlerini yakından takip ederek projelerini bu minvalde üretiyor. Özellikle son dönemde yeşilin her tonunu barındıran cennet Sakarya'da doğanın yapısına uygun birçok sosyal donatı alanını vatandaşların hizmetine açtı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İl Ormanı Tabiat Parkı'nda inşası süratle devam eden bungalov otel projesi tabiatın incisi olacak.

Bunlara en önemli örneklerden biri olan İl Ormanı Tabiat Parkı, Büyükşehir uhdesine geçtiği günden bu yana yapılan yeniliklerle şehrin gözdesi oldu.

Vakit geçirilen alanlar, piknik bölümleri, tesisleriyle baştan sona yenilenen tabiat parkı, çalışmaları süratle yürütülen bungalov projesiyle taçlanacak.

Toplamda 10 adet olarak inşa edilecek bungalovlarda büyük bir aşama kaydedildi. Bungalovların 10 tanesi de orman içindeki yerine yerleştirildi. İç ve dış dizayn ve peyzaj alanlarında yoğun bir mesai harcanıyor. Her biri 50 metrekare olan dubleks bungalovlar özellikle son dönemde en çok tercih edilen turizm konseptiyle inşa ediliyor.

Tabiatın kalbinde, doğanın incisi olacak projede her bir bungalovda keyifli bir tatil için tüm konforlu alanlar oluşturuluyor. Kaba yapımında sona gelinen bungalovlar yapımı iç ve dış dizaynın uygulanması ve çevre düzenlemesiyle birlikte hizmete başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın doğasına, tabiatına yakışan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Büyükşehir olarak her aşamasına imza attığımız projemiz doğanın tam kalbinde huzurun adresi olacak. En kısa sürede hizmete açacağımız yeni nesil, son trende uygun modernize edilmiş bungalovlarımız tüm vatandaşlarımızın konaklayabileceği şartlarda hizmet verecek" denildi.