Sakarya'nın başarılı pedalları podyumu boş bırakmadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcuları, Samsun’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda birbirinden önemli başarılara imza attı. 8 kategoride düzenlenen şampiyonada, Büyükşehir Belediyesi’nden 3 sporcu çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, şampiyonalarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak Samsun’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na katılan 3 sporcu, çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

20-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 8 kategoride toplam 93 sporcu katılırken, Büyükşehir Belediyesi bayan sporcularından Azize Bekar 4 farklı kategoride birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Sırasıyla XCO-Cross Country Elit Kadın, XCO-Cross Country U23 Kadın, XCC-Short Track Elit Kadın ve XCE-Eliminatör Elit Kadın kategorilerinde şampiyon olan Azize Bekar, gösterdiği performansla göz doldurdu.

Erkek kategorisinde mücadele veren Emre Yuca ise XCO-Cross Country Under erkeklerde üçüncü, XCE-Eliminatör Elit erkeklerde yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Bir diğer sporcu Burak Başer de, XCO-Cross Country Genç erkek kategorisinde altıncı oldu.