Sakarya'nın Arıtma Tesisleri derslere konu oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği kurum gezileri sayesinde gelecek nesillerin su konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), gelecek nesillere örnek olan çalışmalarını öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Belirli aralıklarla gerçekleştirilen tesis gezilerine öğrenci ve öğretmenler büyük ilgi duyuyor.Arıtma Tesisi İşletilmesi dersi kapsamında Karaman Atık Su Arıtma Tesisi ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden üniversite öğrencileri suyun yolculuğunu yerinde izledi. İki tesiste de öğrencilerle ilgilenen alanında uzman isimler ise öğrencilerin merak ettiği tüm sorulara cevap verdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli öğrencilerimize, gelecek nesillerimize hayata geçirdiğimiz başarılı çalışmalarla örnek oluyoruz. Bizler yarınlarımızı düşünerek hayata geçirdiğimiz çalışmalara genç nesillere örnek olurken umuyoruz ki onlar bizden aldığı bilgileri geliştirerek daha büyük projeleri ülkemize kazandıracaklar.Son teknolojinin kullanıldığı arıtma tesislerimiz ile Sakarya’nın hem doğasını hem de suyunu koruyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmaların derslere konu olması bizlere daha fazla çalışma azmi veriyor. Tesislerimiz ve hayata geçirdiğimiz projelerimize ilgi duyan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.