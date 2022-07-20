Sakarya, Nijerya ile iş birliğine hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar bu kez 6 bin 700 kilometre uzaklıktaki Nijerya’nın ilgi odağı oldu. Nijerya’dan yatırım fırsatlarını incelemek üzere Sakarya’ya gelen misafirleri konuk eden Başkan Yüce, Nijerya ile Sakarya arasında kurulan gönül köprülerinin yanı sıra ticari ve ekonomik alanlarda da iş birliğine hazır olduklarını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler küresel pazarda ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Büyükşehir bürokratları ve Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ile Nijerya heyetini ağırlayan Başkan Yüce, misafirlere ilk gün Sakarya Park, Millet Bahçesi, Uçak Kıraathanesi ve Adasu HES tesisini gezdirdi. Başkan Yüce, daha sonra Nijerya’dangelen Bakan yardımcıları ve komisyon üyeleri ile SATSO Başkanı Akgün Altuğ’u ziyaret etti. Burada iş insanları ile iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin sanayi ve teknoloji yönünden ne denli bir potansiyeli olduğunu son ihracat rakamları bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, 81 vilayetin bulunduğu Türkiye'de, Sakarya'nın ihracatta 7. sırada yer almasının gurur verici olduğunu kaydetti.

"Sakarya tarım şehri olduğu kadar aynı zamanda bir sanayi şehridir" diyen Başkan Yüce, "Sakarya tükettiğinden fazlasını üreten bir şehirdir. Yatırım fırsatlarının en gözde şehirlerinden biriyiz. Biz Nijerya ile Sakarya arasında kurduğumuz gönül köprülerinin yanı sıra ticari ve ekonomik alanlarda da iş birliğine hazırız” diye konuştu.

SATSO’da iş insanları ile bir araya gelen heyet adına söz alan Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma da, Türk yatırımcıları Nijerya’ya yatırım yapmaya davet etti.

Gerekli teşvikleri sağlayacaklarını belirten Takuma, bu yıl bitmeden Sakarya’ya tekrar geniş bir iş grubu heyeti ile geleceklerini kaydetti.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Nijerya heyeti ile birlikte şehre kazandırılan sosyal yaşam alanlarını ziyaret etti.

Sakarya Park içerisinde kısa süre önce hizmete alınan Lunapark’ta farklı bir deneyim yaşayan heyet, daha sonra Millet Bahçesi, Uçak Kıraathanesi ve Ters Ev de incelemelerde bulundu. Yüce, Sakarya’da vatandaşların sosyal yaşamlarına çeşitli alternatifler ürettiklerini ifade ederek, vatandaşların bu çalışmalara yoğun bir ilgisinin olduğunu da dile getirdi.