Sakarya Kaynarca’ya 120 milyon TL’lik dev altyapı yatırımı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaynarca’da 120 milyon liralık yatırımla ilçenin altyapı geleceğini garanti altına alacak projelerin tanıtım töreni gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Kaynarca’da yatırım bedeli 120 milyon TL’yi bulan atıksu arıtma tesisi ve yeni kanalizasyon hattı için tanıtım programı düzenlendi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “10 bin metrekarelik alandaki atıksu arıtma tesisiyle entegre olacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattımızı 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdik. Tesisimiz günde 3 bin metreküp atıksu arıtabilecek kapasiteye ve son teknoloji arıtma sistemlerine sahip olacak. Doğayı ve çevreyi koruma altına alacağımız dev altyapı yatırımı şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

Yüce, geride kalan süreçte Kaynarca’da önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Kaynarca’da 39 ayda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 9 milyon 42 bin lira yatırım yaptık.31 kilometreye tekabül eden 30 bin 864 ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Kaynarca Belediyesi ile yaptığımız iş birliği protokolü ile 9 milyon TL karşılığında 20 bin 260 ton asfalt ile ilçe belediyemizin sorumluluğunda olan 16 kilometre yolun üstyapısını da yeni yüzüne kavuşturduk” dedi.

Bu arada programda Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi’nin temeli atıldı.

Başkan Yüce, Sakarya’nın 8'inci arıtma tesisi olan 10 bin metrekarelik alandaki atıksu arıtma tesisiyle entegre olacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattının 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdiklerini belirterek, "Tesisimiz günde 3 bin metreküp atıksu arıtabilecek kapasiteye ve son teknoloji arıtma sistemlerine sahip olacak. İlerleyen yıllarda ihtiyaç duyulması halinde tesisimizin kapasitesini artıracağız. Bölgenin atıksularını tesisimizde arıtarak doğaya yeniden deşarj edeceğiz" dedi.

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü Ferit Yüksel, “Böyle bir projenin yapılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibine teşekkür etti.