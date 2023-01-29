Sakarya karla mücadele için teyakkuzda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOL-BAK ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek için karla mücadele ekiplerini harekete hazır hale getirerek teyakkuza geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, detaylı hava tahmin raporlarına göre aksiyon alarak karla mücadele hazırlıklarına başlamıştı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekipleri harekât merkezinde araçlarını hazırladı. Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları ‘kar nöbeti’ için kentin tüm bölgelerine gönderildi.

Gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olmayan başlayan kar yağışının günlük hayata olumsuz etkilerini önlemek için teyakkuza geçen YOL-BAK, yüksek bölgelerdeki mahallelerden gelecek ihbarlar için hazır bekliyor. Bu süreçte her türlü ihbarın Büyükşehir’in ALO 153 Haber Merkezi’ne ulaştırabileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın her noktasında, tüm bölgelerinde karla mücadele için hazırlığımızı yaptık. Kar küreme ve tuzlama araçlarımız için gerekli işlemleri tamamlayarak teyakkuz haline geçtik. Yüksek kesimlerde bulunan mahallelerimizde oluşacak her türlü olumsuzluğa karşı nöbetimiz başladı. Günlük hayatın aksaklığa uğramaması ve vatandaşımızın güvenliği için 7/24 telefon başındayız” denildi.