Sakarya İtfaiyesi'nden yangından korunma eğitimi

Sakarya Büyükşehir İtfaiye personeli, OTOKAR’da bulunan 9 itfaiye personeline yangından korunma ve yangın söndürme alanında teorik ve pratik olarak eğitimler verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programları devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından OTOKAR bünyesinde görev yapan itfaiye personellerine eğitim verildi. Alanında uzman ekipler tarafından verilen eğitimler 5 gün boyunca devam ederken, toplamda 9 itfaiye personeline yangından korunma ve yangın söndürme alanında teorik ve pratik olarak eğitimler gerçekleştirildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir itfaiye teşkilatı olarak şehrimizde ve ülkemizde meydana gelebilecek her türlü kaza ve doğal afetlere karşı 7/24 hazır durumdayız. Sadece kendi içimizde değil, şehrimizde bulunan diğer kurumlarla da çalışarak onların da olası yangın durumlarında bilinçli olmaları için eğitimler sağlıyoruz. Son olarak OTOKAR bünyesindeki yeni kurulan itfaiye birimine eğitim verdik. Yaptığımız pratik ve teorik derslerin sonunda ekipleri hem yangından korunma hem de yangın söndürme alanında daha eğitimli hale geldiler” denildi.