Sakarya heyelan ve kütle kaymalarını erken uyaracak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sığ ormanların kalbinde çok sık heyelanların meydana geldiği bölgelerde su, doğalgaz, alt yapı ve üst yapıya inşa edilen milyonlarca liralık yatırımı korumak ve tedbir almak için heyelan ve kütle kaymalarından kaynaklanan hareketliliği önceden haber veren erken uyarı sistemini pilot bir bölgede devreye aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir süredir şehirdeki büyük yatırımların korunması noktasında önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Strateji Geliştirme Dairesi ekipleri, Güney Kore’den gelen bir heyetle birlikte “afet erken uyarı sistemi” geliştirme projesinde sona geldi.

Misafir ülkede Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri ve Büyükşehir’in uzman ekibi ilk pilot uygulama olarak Hendek-Bakacak bölgesinde erken uyarı sistemi için sensörler yerleştirip heyelandan kaynaklanan hareketliliği veri merkezine gönderen sensörleri devreye aldı.

Pilot bölge olarak seçilen Hendek Bakacak’ta sistemin takip noktası, ana merkezi ve sensörlerin yerleştirmelerini yapan ekipler projenin başlangıç düğmesine bastı. Afetlere karşı dirençli bir Sakarya’nın inşası için yola çıkan Büyükşehir ekibi, kurulan sistemin ilk sinyallerini takip ederek projenin sorunsuz çalıştığını teyit etti.

Konuyla ilgili Sakarya’ya bir kez daha ziyaret eden Güney Koreli ekip Büyükşehir Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) Büyükşehir yetkilileriyle yeniden bir araya geldi. Görüşmede projeyi geliştiren mühendislerle konferans yöntemiyle görüşmeler yapıldı.

Heyelan riskini tahmin edebilecek “akıllı bir erken uyarı” olarak devreye alınan proje şehri doğal afetlere karşı dirençli hale getirip, heyelanın alt ve üst yapıya vereceği milyonlarca liralık zararın önüne geçmeyi hedefliyor. Sistem, özellikle su, doğalgaz, yerleşim gibi yerlere can ve mala verebilecek zarar olasılık ve etkilerinin önlenmesini sağlayacak proje, ayrıca vatandaşların yaşamlarını korumak ve maddi kayıpları en aza indirmek için önleyici bir önlem olarak da önem taşıyor.

ANLIK VERİ GÖNDERECEK

Yüksek hassasiyete sahip bu sensörler, heyelana neden olan faktörleri sürekli olarak izleyerek, heyelan oluşum riskini önceden belirleyecek ve verileri AKOM’a anlık olarak aktararak aynı zamanda analiz yapacak.