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Sakarya hentbolda Avrupa yolcusu

GÜNDEM 08.06.2022, 17:32
Sakarya hentbolda Avrupa yolcusu

Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve ligi 4. sırada bitiren Eskişehir Orman Spor Kulübü’nün haklarını alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı yeni sezonda Süper Lig ve Avrupa’da mücadele edecek. AKOM’da imzalanan protokolde konuşan Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık ödemeden şehrimize önümüzdeki süreçte hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluğuna aday bir takım kazandırdık. Hayırlı olsun” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporda ‘profesyonel’ adımlar atıyor. Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Eskişehir Orman Spor Kulübü’nün isim hakkı AKOM’da atılan imzaların ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Orman Genel Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak Büyükşehir bünyesine geçen hentbol takımı bu yıl Süper Lig’in yanı sıra Avrupa’da da boy gösterecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Bedrullah Erçin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Antrenör Fatih Işık, Takım Menajeri Burçin Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Hentbol Antrenörü Tevfik Karagözoğlu, basın mensupları ve davetliler yer aldı.

Yüce, “Eskişehir Orman Spor Kulübü ile imzaladığımız protokol sayesinde kulübümüzü daha da güçlendireceğiz. Bundan böyle Eskişehir Orman Spor Kulübü Derneği Erkek Hentbol Takımı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü renkleriyle katılacağı müsabakalarda şehrimizi temsil edecektir. Takımımızın, 2022-2023 Avrupa Kupası ve Süper Lig’de oynama hakkı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık ödemeden şehrimize önümüzdeki süreçte hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluğuna aday bir takım kazandırmış olduk” dedi.

 Güçlü kadro, kaliteli isimler

Takımın güçlü bir yapılanma ve kadroyla yola devam ettiğini aktaran Başkan Yüce, “Kadrosunda Türk hentbolunun efsanesi olan 200’ü aşkın kez A Milli Takım forması giyen ve 2021-2022 sezonunun gol kralı Ramazan Döne var. A Milli Takımımızın kaptanı ve kalecisi Taner Günay da kadromuzda yer alıyor. A2 Milli Takım oyuncuları Sedat Yıldırım, Emre Gümüştaş ve Tahir İlkbahar da kadromuzdalar. Genç Milli Takımdan Sadık Emre Herseklioğlu;  Yıldız Milli Takımdan Özgür Görmüş, Sefer Efe Uysal ve Murat Şahin Arslan; U20 Milli Takım kampından Baran Demirdelen de Sakarya için mücadele edecekler. Son olarak A Milli Takımımızın orta oyun kurucusu olan ve 3 yıldır yurt dışında forma giyerek ülkemizi temsil eden Onur Ersin’i de kadromuza dâhil ettik.

Sakarya’da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, “Gözümüz arkada değil, takımımızı güzide bir kulübe devrediyoruz. Çok emek verdik, el birliğiyle büyüttük. Daha büyük hedefleri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne devrediyoruz. Hentbol camiasına, sporcularımıza ve Sakarya’ya hayırlı olsun” dedi

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