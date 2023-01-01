Sakarya güvenlik ağını genişletiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın güvenliğini artırmak amacıyla belediye hizmet binaları, park ve bahçeler başta olmak üzere şehirde güvenlik sorunu oluşturabilecek noktalarda toplamda 950 adet yüksek çözünürlüklü güvenlik kamerası yönetiliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların konfor ve güvenliğini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Birçok alanda “Önce Güvenlik” düsturuyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ekipler 7/24 hizmet anlayışıyla hareket ediyor.Son olarak şehrin muhtelif noktalarında bulunan kamera sayısını artırarak toplamda 950 adet yüksek çözünürlüklü güvenlik kamerasını vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir ekipleri, oluşabilecek tüm acil durum senaryolarına karşı teknolojinin son imkânlarını kullanıyor.

Şehirde güvenlik sorunu oluşturabilecek noktalar, belediyehizmet binaları, park ve bahçeler başta olmak üzere birçok noktaya konumlandırılan güvenlik kameraları kesintisiz hizmet veriyor.

GÜVENLİK KAMERALARI 7/24 HİZMET VERECEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada güvenlik vurgusu yapıldı.

Açıklamada, hayata geçirilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerinin hizmetine sunulduğu belirtilerek, "Bakım ve onarımını alanında uzman personellerimizin gerçekleştirdiği sistemlerimizi sürdürülebilir kılarak güncel teknolojiyi takip ediyoruz" denildi.