Sakarya Ferizli'de bayramlaşma seinci

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde her bayram düzenlenen geleneksel protokol ve halk bayramlaşması, yine muhteşem bir atmosferde bayramın ikinci günü Ferizli İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve protokol üyeleri, vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Bayramlaşma programı bir saat sürdü. Ferizli İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi, bayram coşkusuna tanıklık eden güzel görüntülerle dolup taştı. Bu anlamlı etkinlikte, dostluk ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Ferizli halkı, protokol üyeleriyle birlikte sevgi ve kardeşlik dolu bir atmosferde bayramlaşmanın tadını çıkardı.

Bayramlaşma programının ardından gün boyunca devam eden etkinliklerde, önemli kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi. Ferizli İlçe Emniyet Amirliği, Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı, Ferizli İlçe Hastanesi, Ferizli Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı, Ferizli L Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu ve Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Aileleri ziyaret edilerek, bayram sevinci paylaşıldı. Bu ziyaretlerle birlikte Ferizli'de bayramlaşma programı tüm gün boyunca devam etti.

Ferizli halkının huzur ve barış temennisini dile getiren Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu: " Bugün mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya gelmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, sevgi, paylaşma ve hoşgörünün zirveye çıktığı özel günlerdir" ifadelerini kullandı.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ise ilçe halkının ve İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, "Bayramlar, birbirimize olan sevgi ve hoşgörümüzü artırır, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştirir. Bugün burada sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum ve bu sevinci paylaşmak istiyorum. Bu güzel günlerde komşularımızı, akrabalarımızı ziyaret etmek, sevdiklerimize güzel dileklerimizi iletmek için buluşmak, kalplerimizi daha da yakınlaştırır" dedi.

Bayramlaşma programına Ferizli İlçe Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ferizli İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, Ferizli İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri ve coşkulu bir kalabalık olan Ferizli halkı yoğun bir katılım sağladı.