Sakarya Erenler’e 60 milyon TL’lik dev yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erenler’ de yapımı tamamlanan ve devam eden toplam 60 milyon TL maliyete sahip altyapı hatlarının lansman törenini gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler ilçesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet verecek içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının lansman töreninde açıklamalarda bulundu.

Vatandaşa hizmet ederken durmadan, yorulmadan ve mutlulukla çalıştıklarını belirten Başkan Yüce, çevrede ve doğada bulunan tüm canlılara büyük değer veriyor, su kaynaklarına atık su karışmasının önüne geçmek için dev yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, her zaman gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakma sorumluluğu ile hareket ettiklerini söyledi.

Bölgede devam eden ve tamamlandığında Hacıoğlu ve Dilmen Mahallelerine uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde hizmet edecek altyapı projesi hakkında da konuşan Başkan Yüce, “Erenler ilçemizdeki Dilmen ve Hacıoğlu mahallelerimizin alt yapısını geleceğe hazırlıyoruz. Erenler kısmi içme suyu ve yağmur suyu inşaatı kapsamında Dilmen ve Hacıoğlu mahallelerinde 12 bin 800 metre içme suyu hattı, 500 adet içme suyu abone bağlantısı, 12 bin 300 metre muhtelif çaplarda yağmur suyu hattı, bin 100 metre prefabrik kutu menfez yağmur suyu hattı, bin 8 adet yağmur suyu ızgarası yapımı imalatlarına Haziran 2022’de başladık. Yapımına başlanan bu çalışma sayesinde Hacıoğlu ve Dilmen mahallelerimizin içme suyu ile yağmur suyu sorunları inşallah uzun yıllar boyunca çözüme kavuşmuş olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle çalışmalarına başlanan altyapı projeleri kapsamında 23 bin 800 metre içmesuyu hattı, 40 metre yağmursuyu ve 12 bin 500 metre kanalizasyon hattı bölge halkının hizmetine sunulmuş olacak.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede gerçekleşen lansman sonunda Başkan Yüce, iş makinesine binerek beton kanalı çalışmaların olduğu hatta indirdi.