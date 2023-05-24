Sakarya enerjide markalaşıyor

Sakarya’dan enerji yüzyılı için büyük adım attı. Karaman GES yılda 18 milyon TL’lik enerji üretecek.SAKARYA (İGFA) - “Üreten Şehir Sakarya” mottosuyla geleceğin Sakarya’sını projelerle inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir işe daha imza atıyor.

Sakarya Güneş Enerjisi Santralı (GES) için bir süre önce kolları sıvayan Büyükşehir 14 bin güneş enerjisi üretim panelinden 12 bin tanesinin montajını tamamladı.

55 bin metrekare alanda aylık 650 bin TL kazanca tekabül eden 650 bin kilovatsaat (kWh) enerji üretecek kapasitede hazırlanan proje, Sakarya’da yılda 4 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayabilecek bir girdi oluşturacak.

60 milyon TL’lik bedel ile hizmete hazır hale getirilen Sakarya GES’in üretime ilk adım olan enerji testi bugün Karaman’daki tesiste yapıldı. Proje hakkında detaylı teknik bilgileri aktaran Yüce, konuşmasında Pamukova’da yeni bir enerji üretim üssü inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Programda Başkan Yüce, yüklenici firma yöneticisi Mesut Baz’a çiçek takdim ederken, Baz, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Müftüsü Mehmet Aşık, ilçe belediye başkanları, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir ve SASKi bürokratları, oda başkanları, STK temsilcileri, yüklenici firma temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

“28 MAYIS’TA YEDİ DÜVELE CEVAP OLACAK”

Türkiye’nin zincirlerini kırarak hayata geçirdiği savunma sanayii, yerli ve milli hava, kara ve deniz taşıtlarından bahseden Yüce, “Bizler 20 yılda badirelere, karalamalara rağmen; Yerli milli silahlarımızı, İHA’larımızı, SİHA’ larımızı, Yerli Milli arabamız TOGG’u, şehir hastanelerimizi, yollarımızı, tünellerimizi, barajlarımızı, bulduğumuz enerji kaynaklarımızı ve daha birçok ciddi yatırımları başarıyla tamamladık. Hak ile batılın, ak ile karanın, doğru ile yanlışın ayrılacağı 28 Mayıs günü, Allah’ın izniyle yolumuza taş koyan yedi düvele fırsat vermeyeceğiz” dedi.

#ENERJİYÜZYILI İÇİN GÜÇLÜ SES

Türkiye’nin enerji yüzyılı için attığı adımlara Karaman GES ile güçlü bir katkı sunacaklarını kaydeden Yüce,“Sakarya olarak tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretecek, yenilenebilir kaynaklarla temiz enerjiyi kullanacağız. Karaman’da 60 milyon lira yatırımla 55 bin metrekarelik alanda; kurulu gücü 5 MW (megavat) olan, 14 bin adet güneş paneli ile yıllık 8 GWh elektrik üreteceğiz. Böylece yıllık 4 bin hanenin elektrik tüketimine eş değer enerjiyi üretmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Yüce, proje hakkında bilgiler verirken “14 bin adet güneş panelinden sadece son 2 bin panelin montajı kaldı. Bugün panel montajları tamamlanan kısımlarda elektrik üretimi testlerini gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda son 2 bin panelin montajının tamamlayarak sistemi komple devreye alınmış olacağız inşallah. Bu santralde Aylık ortalama 650 bin kWhüretim yapılarak, tükettiğimiz elektrikten mahsuplaşma ile aylık 1 milyon 500 bin TL olmak üzere, yıllık 18 milyon TL kazanç elde edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Yeni güneş enerji santrali projesinin müjdesini de veren Başkan Yüce, “Bu proje yanında Pamukova’da İsabalı ve Bacı Mahalleri sınırlarında 48 bin metrekarelik alanda, kurulu gücü 3 MW olan 8 bin adet güneş paneli ile yıllık 5 GWhelektrik üreteceğimiz projemiz ile ilgili 29 yıllığına arazi tahsisleri alınmış olup, proje çalışmalarına başlıyoruz.Bugün burada bir araya geldiğimiz, şehrimiz için çok kıymetli olan Güneş Enerjisi Santrallerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyor; saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” dedi.