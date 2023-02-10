Sakarya ekibi bir günde iki mucize yaşadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekibi saatler önce 88'inci ve sonra 96'ıncı saatlerde enkazın altından Yunus Akgül ve Alper Saçma'yı kurtararak bir gecede iki mucizeye şahitlik etti.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, belediyeler ve gönüllülerle omuz omuza veren Sakarya'nın ekibi bir gecede 2 güzel mucizeye şahitlik etti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın merkezinde iki farklı enkazda ses alan ekipler, genç yaşta iki kişiyi saatler süren çalışmalar sonucunda kurtardı.

Zelzelenin 88'inci saatinde 4 katlı binanın alt katına kadar inen ekipler Yunus Akgül isimli genci büyük mücadeleler sonucu canlı çıkarmayı başardı. Bu anlarda bölgede sevinç gözyaşları ve hüzünle karışık bir tebessüm oluştu. İkinci güzel haber ise 96'ıncı saatte geldi.

Ekipler, yine kent merkezindeki bir enkazdan 'Buradayım' diye seslenen Alper Saçma isimli 26 yaşındaki gence ulaşarak molozların arasından çıkarıp 'hayata' bağladı.

Her iki gençte 112 ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edilirken bu iki olay, bölgede canları pahasına enkaza giren tüm uzman ve gönüllü ekiplere motivasyon kaynağı oldu. Depremde 100'üncü saat geride bırakılırken binlerce kişi enkazda umutla ve gayretle çalışıyor.