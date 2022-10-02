Sakarya Darıçayırı ile ilgili önemli bir adım daha

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan ve tamamlandığında şehrin en önemli su ve enerji kaynaklarından biri olacak Darıçayırı Barajı ile ilgili DSİ tarafından su tahsisi sağlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), marifetiyle çalışmalarına başlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yakından takip edip ‘Sakarya’nın tarihi projesi’ diye adlandırdığı Darıçayırı Barajı Projesi’nde her geçen gün olumlu aşamalar kaydediliyor.

Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerinin gelecek nüfus projeksiyonuna göre öngörülen içmesuyu ihtiyaç debileri ile bu bölgede kurulu ve kurulma aşamasında olan Organize Sanayi Bölgesi adına içme ve kullanma suyu taleplerini karşılayacak olan Darıçayırı Barajı ile ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından su tahsisi sağlandı.

Darıçayırı Barajı üzerine yapılacak olan baraj ile saniyede bin 200 litre su alınabilecek.

Üreten Şehir Sakarya anlayışına yakışır şekilde hizmet verecek baraj sayesinde suyun gücü kullanılarak yılda 6 milyon kilowatt enerji üretimi hedefleniyor.

Yapılan su tahsisiyle alakalı kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Karasu Darıçayırı’nda hayata geçirilecek baraj projemizle alakalı her geçen gün önemli gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan su sıkıntılarının aksine hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile şehrimizin su ve enerji geleceğini garanti altına alıyoruz” ifadeleri kullanıldı.