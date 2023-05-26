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Sakarya'dan 'Turuncu Bisiklet' hamlesi... Yakında yollarda

GÜNDEM 26.05.2023, 18:09
Sakarya'dan 'Turuncu Bisiklet' hamlesi... Yakında yollarda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Şehri unvanını kazandırarak dört bir yanına bisiklet yolları inşa ettiği Sakarya’da yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet alanında şehirde tarihi adımlar atmaya devam ediyor.

750’si şehir bisikleti ve 250’si katlanır bisiklet olarak üretilen Turuncu Bisiklet, trafik yoğunluğunu azaltmak ve sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını artırmak için TUBİS uygulamasıyla uygun fiyata kiralanacak.

TUBİS TURUNCU BİSİKLET

Bisiklet alanında bir dünya markası haline gelen Sakarya’da yepyeni bir proje daha hizmete alınıyor. Büyükşehir’in toplamda 1000 adet bisikletin Yeni Nesil İklim Dostu Bisikletli Ulaşım Projesi: TUBİS Turuncu Bisiklet projesinin tanıtım programı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Kiralanacak bisikletler meydanda sergilendi, protokol üyeleri araçlarla kısa bir tur gerçekleştirdi.

Tanıtım programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevre dostu ve kilo, strse, uyku ve kalp sağlığını doğrudan etkileyen bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için önemli adımlar attıklarını ifade etti. Bunlar arasında en önemlileri olan TUBİS projesiyle birlikte şehirde bisiklet konusunda yeni bir farkındalık süreci başlayacağını kaydeden Yüce, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyotlarla ve uygun fiyatlara kiralama yapılacağını ifade etti.

Verilen teknik bilgilere göre TUBİS bisikletleri, rengini Sakarya’nın meşhur kabağından aldı. Büyükşehir Bilgi İşlem Dairesi kiralama, ödeme, tamir, teslim işlemlerinin yapıldığı ve bilgilendirmelerin yer aldığı bir uygulama geliştirdi. Kullanım olarak gelişmiş teknik özelliklere sahip bisikletler, 14 Haziran’dan itibaren Sakarya’nın tüm lokasyonlarında kullanılmak üzere kiralanacak. Kiralamalar ilk etapta yalnızca Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden yapılacak.

“SAKARYA İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE”

Detayları anlatan Başkan Ekrem Yüce, “Bugün tanıtımı için bir araya gelmiş olduğumuz Turuncu Bisiklet (TUBİS) projemizde şehrimize kazandırdığımız çok değerli projeler arasındadır. Malumunuz bisiklet kullanımı çevre dostu ulaşımda bir numara. Havadaki yani atmosferdeki egzoz miktarını azaltarak hava kirliliğini önlemektedir. Bunun yanı sıra sağlığa da birçok faydası mevcuttur. Kilo problemine çare olur, stresi azaltır, uyku probleminizi azaltır, kalp sağlığınızı artırır, kas oluşumunuza fayda sağlar dolayısıyla yaşlanmayı geciktirir” dedi.

1, 3 VE 6 AYLIK KİRALAMA

İlk süreçte 750 şehir bisikleti ve 250’si katlanır olmak üzere ilk etapta 1000 adet bisikletin kiralanacağını ifade eden Yüce, “Ayçiçek Vadimizde; 750 adedi şehir bisikleti ve 250 adedi katlanır bisiklet olmak üzere totalde bin adet bisikleti, bisiklet severlere kiralıyoruz. 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık olmak üzere 3 şekilde kiralayabileceğiniz bisikletlerde bakım ve onarım için hiçbir ücret talep etmiyor, olası bir tamir işlemini bizler üstleniyoruz.  Kiralayacağınız bisiklette ücretsiz olarak bisiklet kilidi ve sepet mevcut olacak olup talep etmeniz halinde kask ve çocuk koltuğunu da cüzi bir fiyatta kiralayabileceksiniz. Çevre dostu bir Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde hem hemşerilerimize aktivite imkânı sunuyor hem de sağlıklarını korumalarına katkı sağlıyoruz. TUBİS projemiz 14 Haziran’da başlayacak.” ifadelerini kullandı.

*Kiralama bedeli: 1 aylık 100 TL
3 aylık 250 TL
6 aylık 400 TL

*Kask kiralama: 1 aylık 15 TL
3 aylık 30 TL
6 aylık 50 TL

*Çocuk koltuğu kiralama: 1 aylık 30 TL
3 aylık 60 TL
6 aylık 100 TL

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