Sakarya'dan 'tarımsal faaliyetlerde ateş yakmayın' uyarısı

Sakarya'da 2022 yılında tarımsal faaliyetlerde kontrolsüz yakılan ateşlerden kaynaklanan yaklaşık 500 yangına müdahale edildiğini paylaşan Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki hasat dönemi için anız ateşlerinden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaptığı açıklama ile vatandaşları yangınlara karşı uyarıyor.

Yılın en sıcak günlerinin tarımsal faaliyetlerin arttığı döneme denk geldiğini belirten Büyükşehir, bu faaliyetlerde kontrolsüzce yakılan ateşler sonucunda 2022 yılında yaklaşık 500 yangın vakasına müdahale edildiğini paylaştı. Yapılan açıklamada 67 araç ve 278 personel ile 7/24 teyakkuz halinde olunduğu ifade edilerek, çalılık ve bahçe ateşlerinin yanı sıra yaklaşan hasat dönemindeki olası anız ateşlerinden de kaçınılması gerektiği vurgulandı.

ANIZ ATEŞİ YAKMAYIN

İtfaiye Daire Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, yangın mevsimi çiftçilerimizin bağ bahçe faaliyetlerinde bulunduğu döneme denk gelmesinden ötürü ne yazık ki yangın olayları bu dönemde artış gösterdiğini belirterek, "Yalnızca 2022 yılında 68 anız, 270 ot yangını, 115 çalılık yangını, 31 bahçe yangını olmak üzere çoğunluğu tarımsal faaliyetlerde kontrolsüz bir şekilde yakılan ateşlerden oluşan yaklaşık 500 yangın vakası ile karşı karşıya kaldık. Önümüzde mısır hasadı ve bu hasattan dolayı oluşabilecek anız yangınları bu rakamları daha da arttırabilir. Anız ateşi yakmak Sakarya Valiliğince alınan kesin karar ile hukuki yaptırımlar uygulanmak üzere yasaklanmıştır.Canlı popülasyonuna, toprak verimliliğine ve doğanın kendisine büyük zararlar veren ‘anızlar’ ormanlarımıza da büyük zararlar veriyor. Herkesi orman yangınlarına karşı çok daha dikkatli olmaya, ormanda ve yakınlarında ateş yakmamaya davet ediyoruz” denildi.