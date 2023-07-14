Sakarya'dan 'şehir içi raylı sistem' açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşların elzem olarak gördüğü raylı sistemle ilgili detayları paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, uzun zamandır şehre güçlü bir raylı sistem altyapısıyla şehrin ulaşımına imza atmak istediklerini ve bu konuda yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiriyordu.

Başkan Yüce, Ankara’da Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraoğlu’yla raylı sistem projesindeki Kampüs-Çarşı Hattı etabının bakanlık gündemine alınması ile ilgili görüştü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda uzman ekipleri, şehir içi raylı sistem projesini ulaşımda yoğunluk yaşanan bölgelere öncelik vererek hazırladı.

Toplu taşımanın ciddi talep gördüğü, şehir trafiğinin özellikle mesai saatlerinde yoğun olduğu bölgelerin raylı sistemin devreye alınmasıyla rahatlatılması hedefleniyor.

Bakanlığın desteğiyle Kampüs-Çarşı hattının süratle inşa edilmesi için çalışmalar, en kısa sürede başlatılması bekleniyor.