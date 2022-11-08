Sakarya'dan model projede 4 ayda 550 ton domates

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede tüm Türkiye’de ses getiren Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde ilk 4 ayda 550 ton domates üretilerek sofralarla buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın değişen ve gelişen tarımsal üretim modellerine öncü nitelikte dizayn edilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde ilk hasattan itibaren geçen 4 aylık süreçte 550 ton domatesin üretilerek pazara sunulduğunu duyurdu.

Sakarya’nın doğal kaynaklarını en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla jeotermal kaynakları tarımsal üretimle entegre eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi kısa süre önce hayata geçirdiği Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde domates üretimine tüm hızıyla devam ediyor. Uluslararası birçok kurum, kuruluş ve misafirlere kapılarını açarak tüm dünyaya örnek teşkil eden proje, geleceğin tarımsal üretim modellemesine yön veriyor.

İlk hasadın gerçekleştiği adan itibaren 4 ay gibi kısa bir süre zarfında 550 bin kilogram domates üretilerek kasalardaki yerini aldığını ifade eden Başkan Yüce, özellikle yerel zincir marketlerin reyonlarını süsleyen ürünlerin yurt genelinde de satışa sunulduğunu belirterek, "Yıl boyu hasat yapılaması beklenen tesiste ise yıllık bin 250 ton domates üretilmesi hedefleniyor 4 ay gibi kısa bir sürede 550 ton domates üretimi gerçekleştirdik. Şehrimizde üretim kültürünü yaygınlaştırmaya, tarımı teknoloji ile entegre ederek maksimum verimlilik oluşturmayı sürdüreceğiz. İnşallah Sakarya tarımsal üretimde marka şehirlerden biri olmaya devam edecek” diye konuştu.