Sakarya'dan 'Konut AŞ' için 15 Aralık uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce 15 Kasım'da başvurularını almaya başladığı KONUT A.Ş Projesi için süresinin 15 Aralık Cuma günü son bulacağını belirterek uygun şartlarda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara hatırlatma yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm ve güvenli yerleşim alanlarını imarı için büyük bir adım olarak değerlendirilen KONUT A.Ş için ilk projeyi açıklamış ve çalışmalara başlamıştı.

Korucuk'ta 240 konutluk ilk projede vatandaşlara en uygun şartlarda konut sunacağını açıklayan Büyükşehir, 150 konutun satışı için başvuruları 15 Kasım'dan itibaren almaya başlamıştı.

Sakaryalılar, projenin ilkine yoğun şekilde ilgi gösterdi. sakarya.bel.tr adresi üzerinden alınmaya başlanan başvurular için yaklaşık 1 aylık sürecin sonuna gelindi. Çok sayıda vatandaş başvurusunu yaparak, kura çekimine odaklandı. Açıklamada, başvuruların 15 Aralık'ta son bulacağı belirtilirken ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara, "Bu tarihe kadar isteyen tüm vatandaşlarımızın başvuru işlemini tamamlamış olması gerekiyor" hatırlatması yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de projeye ilgi gösteren ve kendilerine güvenen tüm vatandaşlara şükranlarını ifade ederek, "Yeni nesil, güçlü, güvenli yapıların inşasında bizlere güvenen ve arkamızda duran hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Kentsel dönüşüm hamleleriyle depreme hazır, tüm senaryolara karşı dimdik duran bir Sakarya'nın inşasını hep bir elden, omuz omuza gerçekleştireceğiz. Başvurularımız son buluyor, lütfen ev hayali kuran tüm vatandaşlarımız başvurularını 15 Aralık tarihine kadar bitirsin" ifadelerini kullandı.

2+1 ve 3+1 olarak iki ayrı konseptte inşa edilecek konutlar %25 peşin ve 120 ay vadeyle, 4 ayrı ara ödeme ve peşin ödemede indirim imkanlarıyla satılacak ve satışta TOKİ sistemi uygulanacak.