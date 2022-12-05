Sakarya'dan 'hayat kurtaracak' merkez

Büyükşehir Belediyesi Sakarya’nın ve Türkiye’nin dört bir yanındaki kan ihtiyacının karşılanmasına güçlü bir destek olmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na sabit bir kan toplama merkezi kuruyor.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir BelediyesiSakarya ve Türkiye’deki kan ihtiyacının karşılanmasına güçlü bir destek sunmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Bu kapsamda15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na bir sabit kan toplama merkeziinşa edilecek. Ekipler, merkezin inşası için ilk çiviyi çaktı ve meydanda çalışmalar başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ekrem Yüce, “Toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Türk Kızılayı için sabit bir kan toplama merkezi kuruyoruz. Şehrin merkezine kuracağımız bu merkezle kana ihtiyaç olduğunda yaz, kış demeden rahatça ulaşabileceğiz” dedi.

“KIZILAY’A DESTEK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Şehrin merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kurulacak olan sabit kan toplama merkezi içerisinde kan alma alanı, muayene alanı, doktor odası, dinlenme alanı, afet ve ilk yardım bilgilendirme alanı bulunduracak.

55 metrekare alan içerisinde yapılacak merkezle ilgili Başkan Ekrem Yüce, “Sosyal anlamdaki projelerle paydaşlarıma destek olmaya ciddi bir emek sarf ediyoruz. Türk Kızılay’ına şehrin merkezinde sabit bir kan toplama merkezi tahsis etmek için çalışmalara başladık. Kızılay’a destek olmak bizim her daim boynumuzun borcudur. İnşallah kısa bir süre içerisinde bu merkezi tamamlayarak Türk Kızılay’ı tahsis edeceğiz” açıklamalarında bulundu.