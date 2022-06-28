Sakarya'dan Düzce’ye vidanjör desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışın ardından baskınların yaşandığı Düzce iline vidanjör desteği sağladı.SAKARYA (İGFA) - Meydana gelen olumsuzlukların vatandaşların hayatını minimum düzeyde etkilemesi için Sakarya'dan Düzce'ye gönderilen araç ve personel, bölgede çalışan ekiplere destek sağlamak için çalışmalara başladı.

Su baskını ve sel gibi olumsuzlukların biran önce ortadan kaldırılması ve vatandaşların hayatının en az şekilde etkilenmesi için desteğe giderek özverili çalışmalarını Düzce’de sürdüren SASKİ ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda müdahalelerde bulunuyor.

SASKİ'den yapılan açıklamada, "Yoğun yağışın ardından oluşan baskınları kısa sürede ortaklaşa bir şekilde ortadan kaldıracağız. Kıymetli Düzcelilere geçmiş olsun” ifadeleri kullanıldı.