Sakarya'dan çiftçilere 'mükemmeliyet' örnek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı’da faaliyete alınan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi,farklı şehirlerden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Bolu İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve bölge çiftçilerinden oluşan heyet, merkezi ziyaret ederek eğitim toplantısı gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede 600 tona ulaşanüretimiyle dikkatleri üzerine çeken Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, tarımsal eğitimde model proje olarak öne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tarımda profesyonellik vurgusu yapılarak, tarımsal alanda gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde yenilikçi bir politika izleyerek gelişen tüm teknolojik ve ekipman olanaklarını yakından takip ettiklerini söyledi.

“Bu noktada başta şehrimiz olmak üzere ülkemizde tarımın gelişmesi adına edindiğimiz tüm tecrübeleri merkezimizi ziyaret eden misafirlerimiz ile paylaşıyoruz" denilen açıklamada, "Bolu İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve bölge çiftçilerine, alanında uzman mühendis ve yetkililerimiz tarafından eğitim toplantısı düzenlenerek kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, tüm çiftçilerimize üretim hayatlarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.