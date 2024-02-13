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Sakarya'daki modern rehabilitasyon merkezi can dostlara umut oldu

GÜNDEM 13.02.2024, 17:54
Sakarya'daki modern rehabilitasyon merkezi can dostlara umut oldu

Sakarya Büyükşehir, Türkiye’nin en modern hayvan rehabilitasyon merkeziyle ‘can dostların’ umudu oldu. Başkan Ekrem Yüce, Kocaeli Üniversitesi’nin hibe desteğiyle Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin 10 yıllık tıbbi malzemesini teslim aldı. Başkan Yüce, “Efendimizin ‘Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size rahmet etsin’ sözünü hayatımızın merkezine yerleştirdik. Şehri bu bilinçle yönettik” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Tarımdan spora, altyapıdan üstyapıya kadar birçok önemli projelere ve yatırımları hayata geçirerek vatandaşlardan büyük memnuniyet kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetler arasında sokaktaki can dostlarını da unutmuyor.

YARALARA MERHEM OLUYOR

Türkiye’ye örnek olan ve Marmara’nın en büyük hayvan hastanesi konumundaki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni hizmete açan Büyükşehir, tedavi için getirilen hayvanların yaralarına merhem oluyor.

İhtiyaçların temini konusunda bazı temaslar yürüten Veteriner Hizmetleri Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nden ciddi bir destek aldı. Sokak hayvanları için 2 kamyon ve 3 kamyonetlik tıbbi malzeme hazırlayan Umuttepe’deki görevliler, Sakarya’nın can dostlarına ‘umut’ oldu.

TIBBİ MALZEME

İçerisinde sargı filesi, maske, infizyon seti, tulum, sperlik, mama kabı ve naylon kutusunun bulunduğu malzemeyi bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce teslim adlı. Yüce’ye ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ve 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik eşlik etti. Yüce, yapılan bu hibe desteğiyle sokak hayvanlarının 10 yıl boyunca ihtiyaç duyacağı gereksinimlerin karşılandığını belirterek ilgililere teşekkür etti.

“YERDEKİLERE MERHAMET EDİN Kİ…”

Başkan Yüce, “Türkiye’nin en modern rehabilitasyon merkezini kurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Her türlü imkân ve sistem ile çok iyi bir çalışma yapılıyor. Efendimizin ‘Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size rahmet etsin’ sözünü hayatımızın merkezine yerleştirmeliyiz. Çünkü onlar bizlere muhtaç, bir yardım bekliyor. Biz de bu hadisin sevabı ve hayrı ile şereflenmek için bu alanda büyük adımlar attık. Yapılan hibeden dolayı kardeş şehrimiz Kocaeli ye Kocaeli Üniversitesi rektörümüze, üniversite başhekimimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE’NİN EN MODERN HAYVAN TESİSİ”

AK Parti Milletvekili Ali İnci ise, “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizi gezdim ve Türkiye’de bu düzeyde modern ve nizamlı bir merkez olduğunu sanmıyorum. İçerisinde bulunan son düzey teknoloji ve imkanları ile üst düzey ve nizamlı bir barınak. Ben yapılan bu çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim ağabeyimiz bize belediyeciliğin en güzel örneklerini gösterdi” ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE NELER VAR?

180 tekli kafes, 14 karantina tekli kafes, 10 çoklu açık kafes, 4 küçük yoğun bakım ünitesi, büyük yoğun bakım ünitesi, otomatik anestezi, ultrason, röntgen, biyokimya, hemogram, 2 idrar analiz, 3 koter ve EKG cihazı yer alıyor. 3 oksijen konsantratörü, otoklav, 2 starizatör, mikroskop, wod lambası, 9 krom kedi kafesi, 2 büyük boy krom köpek kafesi, 6 krom orta boy köpek kafesi ile bölgenin en kapsamlı ve donanımlı merkezi olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde her gün can dostlarımız şifa buluyor.

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