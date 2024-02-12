Sakarya'da yollar daha konforlu ve güvenli

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek’te sil baştan yenilediği grup yollarını çizgi çalışmalarıyla güvenli ve konforlu hale getirerek vatandaşların hizmetine sunuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HOCAKÖY’E YENİ YÜZ

Karapürçek’te asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 600 metrelik soğuk yol çizgi çalışması yapıldı. Karapürçek Hocaköy Mahallesi Karapürçek Caddesi, yapılan çizgi çalışmasıyla birlikte daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

YOLLAR DAHA GÜVENLİ

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin dört bir noktasında, merkezden kırsala kadar grup yollarını sil baştan yeniliyor ve çizgi çalışmalarıyla güvenli hale getirerek hizmete sunuyor. Ekipler ayrıca levha, demir bariyer, sinyalizasyon çalışmalarıyla birlikte sürüş kalitesi ve güvenliğini artırıyor.

ULAŞIM GÜVENLİ HALE GELİYOR YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Çalışmalar kapsamında şehir merkezi, 16 ilçe merkezi ve kırsal alanlarda sürücülerin yol güvenliğini arttırmak için çalışıyoruz. Karapürçek Hocaköy Mahallesi Karapürçek Caddesi de ekiplerimizin hummalı çalışması sonrası yeni bir yüze kavuştu. 3 bin 600 metre soğuk yol çizgi çalışması ile caddemiz uzun yıllar hizmet etmeye hazır. Hayırlı olsun” denildi.