Sakarya'da yeni Tıp Merkezi şekilleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi yeni binasına taşınmak için gün sayıyor. AKOM binası içerisine inşa edilen merkezin taşıyıcı kolonlarının imalatları tamamlanarak duvar imalatlarına geçildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır Büyükşehir Belediyesi ana binası içinde hizmet veren veyılda 100 bin hastanın şifa bulduğu Tıp Merkezini sağlık kampüsüne taşıyor.

Yaz aylarında başlayan çalışmaların yüzde 40’lık bölümü tamamlandı. Lansman sonrası çalışmalarına hız veren Büyükşehir, zemin çalışmaları sonrası temel ve taşıyıcı kolon imalatlarını tamamlayarak duvarların imalatına başladı.

Büyükşehir Belediyesi yüzde 40’lık kısmını tamamladığı Tıp Merkezi konum olarak Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ve eczanelerle bütünlük sağlayacak. Tıp Merkezi’nin hizmete alınmasıyla Büyükşehir,Sakarya’nın önemli hastanelerinin bir arada bulunduğu alana yeni bir merkez kazandıracak.

Tıp merkezinde, hekim odaları, müşahede, pansuman, müdahale, numune alma odası, röntgen odası, ultrason, Sft, Odio, Tıbbı Atık Odası, Ekg odası, kan alma, oksijen ve vakum alma santrali, sistem odaları, laboratuvar, engelli polikliniği, poliklinikler, diş polikliniği, idari alanlar, mescit ve lavabolar, çamaşırhane odası, personel ve başhekim odası yer alacak.