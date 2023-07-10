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Sakarya'da yeni elektrikli bisikletler hizmette

GÜNDEM 10.07.2023, 17:43
Sakarya'da yeni elektrikli bisikletler hizmette

Herkes için erişilebilir, pratik, sağlıklı, doğa dostu ulaşım alternatifi olacak ‘Tripy Elektrikli Bisiklet’ projesinin tanıtımında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilk etap 100 bisikletle başlayacakları proje kapsamında yakında 400 bisikleti hizmete sunacaklarını söyledi. İlk ay açılış ücreti alınmayacağını müjdeleyen Başkan Yüce, hizmet 3 ay boyunca da yüzde 25 indirimli olacak.SAKARYA (İGFA) -  Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan herkes için erişilebilir, pratik, sağlıklı, doğa dostu ulaşım alternatifi olacak ‘Tripy Elektrikli Bisiklet’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Tripy Genel Müdürü Kadir Akdere, MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çivi, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve bisiklet severler katıldı.

Açılış konuşması öncesi Tripy ile ilgili bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, kiralama hizmetine 7 günde ciddi bir talep olduğunu belirterek katılımcıların %70’inin kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Yüce, “Turuncu bisikleti 3 Temmuz günü itibariyle kiralamaya açmıştık. atandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi. Şu ana kadar kiralayanların yüzde 70’i kadınlar. İlgileri çok yüksek” dedi. Elektrikli bisikletler bugün itibariyle ilk etapta Sakarya Demokrasi Meydanı’nda istasyonlara yerleştirildi ve kiralanmaya başladı.

‘Tripy Elektrikli Bisiklet’ projesiyle bisiklette yenilikçi bir adım daha attıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Sağlığın ve çevrenin bir numaralı ulaşım ağı dostu olan bisiklete verdiğimiz önem anlatmakla bitmez.Tripy ile Büyükşehir Belediyesi olarak, bisikletlerin vatandaşlarımıza ulaştırılması ve kiralanması noktasında üç hizmeti aynı anda devreye almış olacağız. TUBİS ve SAKBİS’lerden sonra bugün tanıtımını yaptığımız ve şehrimizde görmeye başlayacağımız tripy elektrikli bisikletlerimiz şehrimizde bir ilk. İlk etapta 100 bisikletle başlayacağımız bu proje kapsamında çok yakında 400 bisikletle şehrimizde hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İLK AY AÇILIŞ ÜCRETSİZ, 3 AY YÜZDE 25 İNDİRİMLİ

3 tip farklı bisiklet kiralaması yapılan başka bir şehir olmadığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Yüce, “Bu yenilikçi kiralama yöntemleriyle Türkiye’de yine öncü olmanın ve bunu hemşerilerimizle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tripybisikletlerle ilgili iki müjdeyi daha paylaşmak istiyorum; açılış kampanyası olarak hemşerilerimizden ilk ay açılış ücreti alınmayacaktır. Ve yine hemşerilerimiz 3 ay boyunca yüzde 25 indirimli olarak bisikletleri kullanabilecek. Tripy Elektrikli bisikletlerimizin hem toplu taşımaya alternatif olmasını hem de sürdürülebilir ve temiz enerjiye katkı sunmasını umuyor, Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

TRİPY ELEKTRİKLİ BİSİKLET NEDİR?

Tripy Elektrikli Bisikletler şehir içinde uygun fiyata, kaliteli ve özgür ulaşım imkânı sağlayan elektrikli bisiklet paylaşım platformudur. İklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olan ukaşım, dünya genelinde karbon salınımının yüzde 27’sini kapsıyor. İklim değişikliğine dur demek şehirleri sağlıklı ve daha yaşanabilir kırmak adına şehir içi ulaşımda devrim yaratan paylaşımlı elektrikli bisikletlerdir.Maksimum 25 kilometre hıza sahip, 60 ve 90 dakika kullanıma sahiptir. Yüzde yüz yerli yazılımdan oluşmaktadır.

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