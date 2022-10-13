Sakarya'da 'Yazılım Park' açıldı... Ulusal projenin parçası olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan “1 Milyon Genç Yazılımcı” projesinin bir parçası olmak için ilk adımı attı. Gençlerin yetişeceği Yazılım Park açıldı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknolojik atılımlarına bir yenisini daha ekledi.

Özellikle gençlerin yazılım alanındaki gelişimini hedefleyen, yerli ve milli teknoloji vurgusuyla hayata geçirilen “Yazılım Park Projesi” için lansman programı düzenlendi.

Törene, şehirde yazılım teknolojisi alanında ilgili isimler ve protokol katıldı.

Programda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Eski Milletvekili Recep Yıldırım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, SAÜ Bilişim Fakültesi Dekanı Nejat Yumuşak, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe teşkilat başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Başkan Yüce, Maltepe Park Tesisleri’nde gençlerin yazılım ve bilişim alanında yenilikleri yakalaması, geleceğin en büyük teknolojilerini ve uygulamalarını geliştirmeleri için önemli bir adım attıklarını ifade etti. Yüce, ayrıca yazılım, bilişim ve donanım anlamında tüm güncel teknolojileri yakından takip ederek belediye bünyesinde 40 farklı uygulama geliştirdiklerinin altını çizdi.

Sakarya’nın afet bölgesinde yer alması dolayısıyla iletişim, haberleşme, telsiz ve afete hazırlık için kullanılan teknolojik altyapının sil baştan yenilendiğini ifade eden Yüce, her türlü senaryoya hazır olmak için fiberoptik haberleşme ağını 248 kilometreye çıkarıp 5G teknolojisine uyumladıklarını anlattı.

Geliştirdikleri uygulamalara SAKUS, Çözüm Masası, E-Belediye, Sosyal Mağaza, Sosyal Market, Kent Rehberi, Akıllı Şehir örneklerini veren Yüce, kentin sosyal alanlarına ücretsiz Wi-Fi projelerini tek tek uyguladıklarını ifade etti.

Yüce, SAÜ ve SUBÜ ile imzaladıkları Yazılım Park projesi kapsamında Yerli ve Milli Teknoloji hamlesini emin adımlarla sürdürecek, Türkiye’nin ve hatta dünyanın belki de yeni tanışacağı teknolojik ürünleri ortaya çıkaracak donanıma sahip bireylerin yetişeceği bir merkez oluşturmak istediklerini söyledi.

“1 MİLYON GENÇ YAZILIMCI PROJESİ’NİN PARÇASI”

Yüce, bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ‘1 Milyon Genç Yazılımcı’ projesinin bir parçası olduğuna değinerek, “Cumhurbaşkanımızın gençlerimiz için talimatını verdiği 1 Milyon Genç Yazılımcı projesi hedefiyle hayata geçirdiğimiz Yazılım Park Projemiz teknoloji hızlı bir ivmeyle işleyecek, geliştirecektir. Bizler de çalışmalarımızı teknoloji ile entegre şekilde ilerleteceğiz” diye konuştu.

Sakarya’da depreme hazırlık için teknolojiyi etkin şekilde kullanarak hazırlık yaptıklarını kaydeden Yüce, “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız altında birçok çalışmamız da mevcut. Biz bu şehrin çocuklarıyız. Şehrimizi tanıyor ve her şeyiyle ele alıyoruz. Bildiğiniz üzere şehrimiz deprem kuşağında. Afet durumlarında hızlı ve etkin rol alabilmenin en önemli hususu ise iletişimdir. Bu sebeple Fiber Altyapı Projemiz ile fiber optik haberleşme altyapımızı 248 km’ye çıkarıp internet ağımızı 5G’ye uyumlu hale getirdik” dedi.

“YAZILIM PARK A.Ş’Yİ KURACAĞIZ”

Gençlerin ülkenin geleceği için teknolojide en önemli rolü oynadıklarını belirten Başkan Yüce, “Geleceğimizin mimarı olacak gençlerimizin de teknolojik anlamda donanımlı bireyler olmaları ve şehrimiz, ülkemiz için teknolojik atılımları gerçekleştirmeleri üzere teknolojinin eseri olan yazılım ile tanıştırmanın gayreti içerisindeyiz. Yazılım Park A.Ş.’yi de kuracağız. Bu sayede şehrimize değer katacak, akıllı şehir uygulamalarını arttırarak yaşam kalitemizi bir üst noktaya daha taşıyacağız. Biz, sizlerin içindeki ışığın farkındayız. Yerli ve milli teknolojilerimizin gelişmesi sizlerin eseridir” ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası Başkan Yüce ve katılımcılar, açılışı yapılan yazılım merkezini gezerek detayları hakkında bilgi aldı.

Tanıtımı yapılan proje yakın zamanda geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeye başlayacak.