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Sakarya'da yatırımlar tam gaz sürüyor

GÜNDEM 27.05.2023, 16:44
Sakarya'da yatırımlar tam gaz sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayata geçirdiği çalışmalarla Türkiye Yüzyılı’na yakışır hizmetleri Sakarya ile buluşturmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın bugünlerine ve yarınlarına hizmet edecek projelerinin açılış ve tanıtım törenlerine aralıksız şekilde devam ediyor. Sakarya için durmadan, yorulmadan çalışan Başkan Yüce, Türkiye’nin gelecek yüzyılına ve şahlanışına yakışır alt - üst yapı projelerini Sakaryalılar için hayata geçiriyor. Artırılan kapasitesi ile yılda 9 milyon metreküp su arıtılacak Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nin toplam maliyetinin ise 45 milyon 500 bin TL olduğu ifade edildi.

Tanıtım törenine Başkan Yüce’nin yanı sıra Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Protokol konuşmalarının ardından tüm heyet açılış kurdelesini keserek kapasitesi genişletilmiş Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bu arıtma tesisi Akyazı için çok önemli. Akyazı’nın yarısında kanalizasyon altyapısı yoktu. Bu kapasite artışı ile artık Akyazı’nın altyapısının kusursuz olmasının önü açılmış oldu. Bu hizmetleri ilçemize kazandıran Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Arıtma Tesisi’nin kapasite artırımı ilçemize hayırlı olsun” diye konuşurken, Milletvekili Lütfü Bayraktar ise, “Gayretli çalışmaları için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum. Akyazı Reis’ine 14 Mayıs’ta çok ciddi destek verdi. İnşallah 28 Mayıs’ta da güçlü bir destek verecek. Hepimizin desteği ile yarın sandığa gidecek ve çıkan sonuçla zafer kutlamaları yapacağız. Sandığa gidin ve Türkiye Yüzyılı’nı başlatın” dedi.

Türkiye’nin yarın geçtiğimiz 20 yılını göz önünde bulundurarak gelecek yılları için en doğru kararı vereceğinden şüphesi olmadığını ifade eden Başkan Yüce, “Biliyorsunuz 14 Mayıs’ta parlamentoda güzel bir cevap vererek yeni yüzyılımızın kapısını araladık. Şimdi sıra yeni yüzyılın kapasını açmaya geldi. 28 Mayıs günü; ülkemize sahip çıkma ve gereken cevabı verme günüdür” dedi.

Akyazı’nın sorunlarından biri haline gelen Vakıf Mahallesi’ndeki güzergâhın yenilenme müjdesini de veren Başkan Yüce, “İlçemizden gelen talepler üzerine Vakıf Mahallesi’nden başlayan ve Kuzuluk’a kadar olan ana caddeyi programa aldık. Yaklaşık 12 kilometrelik güzergâhta Temmuz gibi çalışmalara başlayacağız. İnşallah kısa sürede yenileyeceğimiz güzergah Akyazı’nın estetik üst yapısına yakışır hale gelecek. Yenilenen kaldırımları ve kusursuz hale getirilecek yolu ile hem yayalar hem de şoförler güvenle ulaşım sağlayacak. Görüldüğü gibi Sakarya için Akyazı için her alanda çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

AKYAZI ARITMA ATIKSU TESİSİ'NİN KAPASİTESİ ARTIRILDI

Başkan Yüce, “Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz çalışmalar ile mevcut ihtiyaçlarımızı karşılamada yetersiz olan Akyazı arıtma tesisimizi yenileme çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalar neticesinde; tesisimize yeni bağlanan kanalizasyon hatları ile kapasitesini dolduran Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artışının yapılması sağlanmıştır. Azot ve fosfor giderimi de yapılarak Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde belirtilen ileri arıtıma ilişkin deşarj limitleri de sağlanmıştır. Havalandırma havuzlarında klasik aktif çamur sisteminden uzun havalandırmalı aktif çamur sistemine geçilmiştir”

Başkan Yüce, “Bu arıtma tesisinden Akyazı ve Karapürçek ilçe merkezi ile Kuzuluk ve Küçücek bölgeleri faydalanmaktadır. 75 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan tesisimizde yapılan yenileme çalışmaları sayesinde Yıllık 9 milyon m3 atık su arıtılacak olup, ortalama atıksu debisi 14 bin m3 günden 25 bin 500 m3 güne çıkartılmıştır. Arıtma Tesisi için 37 milyon 500 bin TL, ayrıca yine bu iş kapsamında muhtelif çaplarda 7 kilometrelik atıksu hattı için 8 milyon TL harcanmıştır. Akyazı’mız için önemli olan bu projemizin toplam maliyeti 45 milyon 500 bin TL” ifadelerinde bulundu.

Sakarya için atılan adımların geleceğe miras olması için de çalıştıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Su kaynaklarımızın korunması geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Bu sebeple ileri Biyolojik arıtma tesisleri gelecek nesillere yeşil ve temiz bir çevre bırakabilmek adına çok büyük bir adım. Akyazı’da ihtiyacı karşılaması için yenilediğimiz Atıksu Arıtma Tesisimizin şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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