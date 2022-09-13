Sakarya'da ulaşımda 'empati' eğitimi

Sakarya'da ‘Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş’ projesinde empati eğitimleri başladıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ortaklığında gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği’nde hibe desteği alan ‘Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş’ projesinde eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda bisiklet kullanıcılarının trafikte daha güvenli seyahat etmeleri, empati oluşturmaları ve bisiklet kullanıcılarının bisikletli ulaşım kurallarını benimsemeleri amacıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde empati eğitimi gerçekleştirildi.

Empati eğitimi kapsamında bisiklet kullanıcıları körüklü otobüs, dolmuş ve taksilerin şoför koltuğuna oturdu. Yol kullanıcıları eğitmeni ve Ulusal Bisiklet Hakemi Rüstem Kayın tarafından verilen eğitimlerde kör nokta, fren mesafesi, araçların manevra kabiliyeti hakkında eğitim verildi.

UCI Elit Ulusal Bisiklet Hakemi ve Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Koray Cantez, bisiklet kullanıcılarının kask takmasının, trafikte görünür renkler giymesinin ve özellikle gece sürüşlerinde reflektörlü yelek giymelerinin güvenli bir sürüş için gerekli olması yanı sıra şoförlerinde dikkat algısını arttırdığını ve yanlarından geçerken daha dikkatli hareket ettiklerini belirtti. Ayrıca proje kapsamında kask ve reflektif yelek dağıtılacağını belirten Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar, bisiklet kullanıcılarının artması amacıyla her hafta halk turu düzenlediklerini ve bu turların tüm halkımıza açık olduğunu belirtti.

Proje ortağı olan Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf İlkhun’da halk turuna oğluyla katılarak destek verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Dairesi Başkanı Veysel Çıplak ise, bisiklet yollarının ve bisikletlilerinin ihtiyaçlarının şehrin master planında da yer aldığını, sürdürülebilir akıllı şehirler çalışmaları kapsamında çeşitli planlamalar yaptıklarını belirtti.

Bisiklet kullanıcılarına yönelik empati eğitimlerini tamamlandıktan sonra proje kapsamında toplu taşıma araç şoförlerine yönelik empati eğitimleri başlayacağı öğrenildi.