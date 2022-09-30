Sakarya'da uçak seyahati yapanların ilk tercihi HAVASAK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, HAVASAK’ın 2’nci yıldönümünde verileri açıkladı. Sakarya’da ve civar illerde uçak seyahati yapan vatandaşların büyük çoğunluğu havalimanına ulaşmak için HAVASAK’ı tercih etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda öncü olmaya ve yenilikler üretmeye devam ediyor.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendiren, filosuna her geçen gün yeni araçlar ekleyen, güzergahını genişleten ve sefer sayılarını güncelleyen Büyükşehir, son dönemde birçok yeniliği de Sakaryalıların hayatına kattı.

Sakarya genelinde yaşayıp havayolu seyahati yapacak olan ve havalimanına ulaşmak için farklı alternatiflere yönelen binlerce vatandaşın son 2 yılda HAVASAK’ta buluştuğuna dikkati çekilen raporda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nde kurulan ulaşım sistemi, sık sık uçak yolculuğu yapan kişiler için büyük bir fırsat oldu.

Hatırlanacağı gibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi, önce birkaç otobüs ile başladığı Sabiha Gökçen Havaalanı-Adapazarı arası seferlerini yoğun talep üzerine artırdı. Otobüs sayısı 9’a yükseltilirken, kentin merkezi noktalarından terminale gelmek isteyen vatandaşlar için de 2 servis aracı hizmete alındı. Bu araçlar her gün şehri turlayarak HAVASAK bileti alan yolcuları terminale taşırken, otobüslerin son düzenleme ile 19 gidiş ve 19 geliş olmak üzere 24 saatte toplamda 38 sefer yaptığı kaydedildi.

Sakarya Büyükşehir'in her ay 15 bin havayolu yolcusuna hizmet verdiği kaydedilirken, iki yıl boyunca ise toplamda 200 bin yolcunun Sakarya’dan Sabiha Gökçen’e taşındığı belirlendi.