Sakarya'da TOGG'a tarihi karşılama

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, herkesin beklediği Türkiye’nin otomobili TOGG’u Sakarya’da yollara çıkardı. Tanıtım için kent merkezinde tur atan TOGG’u görmek isteyenler meydanda ve bulvarda adeta izdiham oluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bugün, şehirde uzun zamandır merakla beklenen yerli otomobil TOGG’u şehre getirdi. B



Programın düzenlendiği saatte Atatürk Bulvarı, Yeni Camii, Ankara Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yüzlerce kişi toplandı ve Türkiye’nin gururu olan otomobili coşkuyla karşıladı. Adeta izdiham oluşturan vatandaşların arasından geçerek meydana getirilen Gemlik mavisi TOGG, şehirde tarihi bir ilgi gördü. Meydanda sergilenmek üzere park edilen araç bugünden itibaren Sakarya’da görücüye çıktı.

TOGG’un tanıtım programında konuşan Başkan Ekrem Yüce, yerli otomobil hamlesinin Türkiye’yi dünyada rekabet edebilen bir ülke yapacağını belirterek, “Bu gurur hepimizin” diye seslendi. Yüce, “Yapamazsınız, satamazsınız, fabrikası yok diyenler hüsrana uğradı. Rabbim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkenin başından eksik etmesin” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye 20 yılda yapılan dev yatırımlardan bahseden Yüce, TCG Anadolu, Karadeniz Gazı, İMECE Uydusu, Gökbey, Kızılelma ve Kaan örneklerini vererek 14 Mayıs için “doğru tercih” vurgusu yaptı.

“YAPAMAZSIN DİYENLER HÜSRANA UĞRADI”

TOGG’u bu yıl içinde Sakarya’nın yollarında göreceklerini belirten Başkan Yüce, “TOGG için ilk günden beri yapamazsınız,nasıl yapacaksınız kidiyenleri yapsanız bile satamazsınız diyenleri, fabrikası, üretimi bile yok diyenleri yani her fırsatta karalama çalışması yapanları bir kez daha hüsrana uğrattık çok şükür.Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya’mıza ilk TOGG’u getirdik. Bu yıl içinde yollarda daha fazla göreceğiz. 14 Mayıs’ta Mevla’m bu vatana, bayrağa, millete sahip çıkanları başımızdan eksik etmesin”dedi.

"TÜRKİYE FARKLI BİR LİGE YÜKSELDİ”

Türkiye’nin farklı lige yükseldiğini hatırlatan Yüce, “Ayasofya’nın bir gün cami olarak tekrar açılması hepimizin hayaliydi… Bu hayalimiz de Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesiyle gerçekleşti.Şu son aylardaki atılımlar bile dünyanın gözünü üzerimize çekmemize yetiyor. Malumunuz TCG Anadolu gemimiz artık denizlerimizde... Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin de en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu’yla IMECE, Gökbey, Kaan, Kızılelma, Karadeniz Gazı ile artık bu alanda farklı bir lige yükseldik.” dedi.

Yerli otomobilin tüm detaylarını inceleyen Sakaryalılar, meydanda ciddi yoğunluk oluşturdu. Aracın iç aksamı ile iç-dış donanımını görme fırsatı bulan vatandaşların uzun süren hasreti sona erdi. Gemlik mavisi olan TOGG T10X önümüzdeki günler de Başkan Yüce ve ekibinin 14 Mayıs seçimleri için yürüttüğü çalışmalar için yollarda olacak.