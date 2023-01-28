Sakarya'da Taraklı Mahdumlar’a içme suyu

Sakarya Büyükşehir, SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar sayesinde şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerini kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Taraklı Mahdumlar Mahallesi’ne inşa ettiği deponun iletim hattında çalışmalarını tamamladı.

Bölgede yaşanan su kesintilerini çözüme kavuşturmak için inşa edilen 50 metreküplük depoda iletim hattının da tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kesintisiz içme suyuna kavuştu. Bölgede tarım faaliyetlerinin yaz aylarında artış göstermesiyle birlikte yaşanan nüfus yoğunluğuna yetersiz kalan içme suyu, 50 metreküplük depo ve yeni içme suyu hattı ile çözüme kavuştu. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, yeni hattı ve içme suyu deposunun bölge halkına hayırlı olmasını diledi.