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Sakarya'da şiirin usta isimleri Taraklı’da buluştu

GÜNDEM 22.10.2022, 15:40
Sakarya'da şiirin usta isimleri Taraklı’da buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 21. si düzenlenen Sapanca Şiir Akşamları kapsamında farklı ülkelerden gelen söz ustası şairler, Taraklı’da sanatseverlerle bir araya gelerek dünyada ve Türkiye’de şiiri konuştular.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 21. Sapanca Şiir Akşamları etkinliği kapsamında dünyanın farklı yerlerinden gelen ve yazıya döktüğü kelimelerle şiire yön veren usta şairleri Taraklı’da öğrencilerle buluşturdu. Programda şiir üzerine konuşan şairler aynı zamanda kendi yazdıkları şiiirleri de seslendirdi.

Sakarya halkının ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin şiire ve şairlere verdiği değere dikkat çeken bazı şairler Sakarya’da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Aynı zamanda Taraklı’nın tarihi dokusuna ve mimarisine hayran kaldıklarını ifade eden usta isimler, mekanın şiire teşvik eden bir yanı olduğunun altını çizdiler. 22 Ekim Cumartesi günü Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek final programıyla şehre veda edecek şairler tüm sanatseverleri final programına davet etti.

Şiirin toplumda yeri, geçmişte bıraktıkları ve gelecekte ne yönde şekil alması gibi konularının konuşulduğu etkinlikte usta isimlerin yanında öğrenciler de söz aldı. Ali Ural, Adnan Özer, Ali Ayçil, Aziz Nazmi Şakir, Celal Fedai, Çiğdem Sezer, Ercan Yılmaz, Haşim Hemdem, İnqilab İsaq, Kadir Korkut, Kenan Göçer, Meryem Kılıç, Mustafa Muharrem, Nilüfer Altınkaya, Yılmaz Daşçıoğlu ve Zeynep Arkan gibi usta isimlerin katıldığı programa Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu da katıldı. Programın sonunda ise şairler ile tüm misafirler tarihi konak önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

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