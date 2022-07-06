Sakarya'da personele yaklaşık yüzde 42'lik zam

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye bünyesinde çalışan personele zam müjdesi verdi. Başkan Yüce, "Siz varsanız biz varız, siz olmasanız hizmet olmaz. yüzde 41,69’luk zam hayırlı olsun” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğini inşa ederken aynı zamanda birlikte hareket ettiği personeline de sahip çıkıyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, yılbaşında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ara zam müjdesi vermesinden sonra çalışanlarıyla güzel haberi paylaştı.

AKOM’da çalışanların bağlı olduğu Hizmet İş Sendikası yönetimi ile bir araya gelen Başkan Yüce, Büyükşehir ve SASKİ’nin personel şirketlerinde çalışanlara ara zam uygulanması için imzayı attı.

“SİZ VARSANIZ, BİZ VARIZ”

Gerçekleştirilen protokole Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet İş Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Büyükşehir, SASKİ bürokratları ve personelleri ile gazeteciler katıldı.

Yapılan yeni sözleşmeyle Büyükşehir bünyesindeki çalışanlara, yüzde 30 olan asgari ücret zammının üzerinde bir rakam olan %41,69’luk zam uygulandı. Başkan Yüce, çalışanları enflasyona ezdirmemek için emekçiyi memnun edecek kararlar almaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu kararın çalışanlara ve ailelere hayır, bereket getirmesini diledi.

İşçiler, alınan ara zam kararı için Başkan Yüce’ye ve sendika yetkililerine teşekkür etti. Yüce, “Siz varsanız biz varız. Siz olmazsanız Sakarya’da hizmet olmaz. Hakkınızı, hukukunuzu her zaman koruyacağız. Sizlere her türlü zammı, ikramı görev olarak görüyoruz. Size layık olmak için çalışıyoruz” dedi.

“PERSONELLERİMİZE YÜZDE 41,69 ZAM”

Zammın detaylarını paylaşan Başkan Yüce, “Sözleşmemiz 2022 yılı sonuna kadar devam ediyordu ancak biz bir iyileştirme yapma gereği duyduk. Daha önce yaptığımız zam oranlarının üzerinde güncelleme yaptık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile 2022 yılı ikinci 6 ayı için asgari ücret 4.250 TL’den 5.500 TL’ye yükseltildi. Bu minvalde biz de Hak-İş ile yaptığımız ek protokol ile Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ’nin personel şirketlerinde çalışan personellerimizi enflasyona ezdirmemek amacıyla tüm personellerimizin yevmiyelerine yüzde 41,69 oranında zam gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun İnşallah” diye konuştu.

Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ile Hizmet İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, çalışanlar adına başkana teşekkür etti.