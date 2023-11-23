Sakarya'da o güzergâh kapanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan'a açılacak yeni güzergahta menfez çalışması yapılması için belirli bir bölümün trafiğe kapanacağını açıklayarak sürücüleri uyardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Şehrimizde daha güçlü bir ulaşım altyapısı oluşturmak için başladığımız 1. Cadde hattı yapım işleminde menfez çalışmalarına başlıyoruz. Serdivan Yazlık Helikopter Pisti'nin hemen karşısında açacağımız 1. Cadde güzergahı Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne alternatif olarak Kazımpaşa ve İzmit istikametine yeni bir çıkış niteliğinde olacak. Geniş, güvenli ve kısa bir yolculuk imkânı sunacak caddemiz için aralıksız çalışıyoruz. Bu kapsamda 1. Cadde’de bulunan 4030. Ve 4029. Sokak kesişimindeki 3 sokağı menfez çalışması yapmak üzere 24 Kasım tarihi itibarıyla trafiğe kapatıyoruz. Sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmalarını rica ederiz" denildi.