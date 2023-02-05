Sakarya'da 'narko' eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik verilen ve 10 gün boyunca devam eden "Narko Rehber" eğitimleri tamamlandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, uyuşturucuyla mücadele konusunda personellere önemli bilgiler verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından personellere yönelik gerçekleştirilen eğitimler, hazırlanan program takvimi çerçevesinde devam ediyor.

Personellerin gelişimine yönelik birçok alanda verilen eğitimlerin konusu bu kez uyuşturucu ile mücadele oldu. “Narko Rehber” başlığı altıda verilen eğitimlerde, kurum personellerine uyuşturucudan korunma yöntemleri konusunda önemli bilgiler verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 10 günlük eğitim, personellerin kademeli olarak katılımıyla tamamlandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü uzman personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, uyuşturucunun zararları, yasal sorumlulukları ve insanların kendisi ile çevresini uyuşturucudan koruma yöntemleri konusunda önemli bilgiler verildi.

Uyuşturucunun topluma ve aile kavramına zararı konusunda da kritik noktalara temas eden uzmanlar, detaylı bir sunum yaparak, madde kullanımının insanlarda ruhsal ve fiziksel olarak ciddi zararlara sebep olduğu belirtildi. Uyuşturucusuz bir toplum hepimizin ürünü olacak mottosuyla gerçekleştirilen eğitimler, personeller tarafından ilgiyle takip edildi.

Eğitimler ile ilgili bir açıklama yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, “Günümüzde özellikle gençlerimiz başta olmak üzere toplumun önemli bir sorunu olan madde kullanımı konusunda, kurum personellerimize detaylı bir eğitim toplantısı düzenlenmiştir. 10 gün boyunca devam eden eğitimlerde, personellerimizin çevrelerinde görev alanlarında uyuşturucu ile doğru bir mücadele yöntemi hedeflenmektedir. Yaşadığımız toplumda bu mücadelenin doğru ve etkin bir şekilde yapılması, bilinç düzeyimizi artıracağı gibi çözüm noktasında da bizlere somut adımlar sunacaktır” ifadelerine yer verildi.