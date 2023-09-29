Sakarya'da merakla beklenen konut projesi... Ön talepler açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meclisten yetkiyi alarak kentsel dönüşümün ilk adımı olan KONUT A.Ş'nin Korucuk Konut Projesi'ne dair merak edilen detaylar açıklandı. Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Depreme dayanıklı, güçlü ve güvenli bir Sakarya'nın inşası için dönüşüme en önemli adımı atıyoruz. 99'u yaşayan bir şehir olarak daima dikkatli ve özenli davranıyoruz" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık konusunda attığı en önemli adımlardan biri olan KONUT A.Ş, ilk ürünlerini ortaya çıkarıyor.

Yetkiyi meclisten alan, şehirde düzenli, güçlü ve güvenli yerleşim alanları oluşturmak için yola çıkan Büyükşehir KONUT A.Ş'nin merakla beklenen Korucuk'ta inşa edilecek ilk etap projesinin detayları açıklandı. Başkan Yüce'nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Murat Kaya, ilçe belediye başkanları, SESOB Başkanı Hasan Alişan, MÜSAİD Başkanı İsmail Filiz Fidanoğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Başkanı İbrahim Çorbacı, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, BBP Sakarya İl Başkanı Cengiz Bayar, Muhtarlar Federasyonu Sakarya Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SATIŞ DETAYLARI VE FİLM GÖSTERİMİ

Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek ayrıntılar paylaştı.

Başkan Yüce, ilk etapta Korucuk'ta 240 konut üreterek bunların 150'sini makul şartlarda sunarak vatandaşları ev sahibi yapacaklarını söyledi. Yüce, 120'si 2+1 ve 120'si 3+1 olan konutların satışıyla ilgili ise peşin alımda indirim, 84 ve 120 ay vade, 6 ayda bir %2-%3 ara ödeme seçenekleri sunarak, daireleri yoğun talep gelmesi durumunda TOKİ mantığıyla kura çekerek vereceklerini ifade etti. Yapılan lansmanda projenin detaylı sunumu, hazırlanan film gösterimiyle yapıldı. Bu filmde proje alanı, peyzaj bölümleri, dairelerin mimari görüntüsü ve bloklar detaylı olarak gösterildi.

ÖN TALEP AÇILIYOR

Başkan Yüce, detayları şöyle anlattı:

“Konut AŞ projemiz de şehrimiz için çok değerlidir. Bu projemiz sayesinde hemşerilerimize iyi yaşam standartlarıyla donatılmış, güvenli ve huzurlu bir çevrede yaşama imkânı sunuyoruz. Korucuk bölgesinde toplamda 240 daire inşa edeceğimiz projemizde, 120 adet 2+1 ve 120 adet 3+1 daireye yer verdik. Ancak bu dairelerin 150'si, siz değerli halkımıza ön talep olarak satışa sunacağız. Taleplerin fazlası durumunda, adil bir kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Depreme dayanıklı, güçlü ve güvenli bir Sakarya'nın inşası için dönüşüme en önemli adımı atıyoruz”

Vatandaşa ödeme yükünü hafifletecek seçenekler sunduklarını kaydeden Yüce, peşin alımlarda, liste fiyatından yüzde 10'luk bir indirim uygulayacaklarını, yüzde 25 peşinatla başlayıp, 6 ayda bir yüzde 2 veya yüzde 3 ara ödeme seçenekleriyle, 84 aylık veya 120 aylık vadelerle de kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

“ŞEHRİN ÖNCELİĞİ DEPREM”

Projeyle ilgili Başkan Yüce’yi ve Büyükşehir ekibini tebrik eden AK Parti Milletvekili Murat Kaya ise, “"Bende belediyecilikten gelen bir kardeşinizim. Hamdolsun bu şehirde güzel işler oluyor. Bizim yaptığımız belediyecilik 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı AK belediyecilik anlayışıdır. Başkanımız konut sayısını 240 dedi ama ben inanıyorum bu rakamı daha yüksek sayılara ulaştıracak. Bu şehrin önceliklerinden bir tanesi deprem. Depremle alakalı hazırlıklı olmak için şehri Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde hazırlıyoruz. Başkanımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konut satışıyla ilgili başvuru tarihleri ise önümüzdeki süreçte netleşeceği duyuruldu.