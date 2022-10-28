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Sakarya'da Macera Park’ta AFAD eğitimi
GÜNDEM 28.10.2022, 12:34
Sakarya Büyükşehir Macera Park kapılarını AFAD ekiplerine açtı. 30 kişilik ekip hem becerilerini geliştirdi hem de kabiliyetlerini artırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park, kapılarını misafirlerine açmaya devam ediyor.
7’den 70’e herkese hitap etmesi, eğitici ve öğretici parkurlarının yanı sıra zengin eğitmen kadrosu ile hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.
Bu kapsamda son olarak Sakarya AFAD Acil Durum Müdürlüğü personellerinden 30 kişilik bir grup Macera Parkı’ı ziyaret etti. Yeni katılan personellerin çeşitli becerilerini geliştirmek, yüksekte çalışma kabiliyetlerini artırmak adına yapılan eğitimler sonrası AFAD ekipleri Büyükşehir’e ve çalışanlara teşekkür etti.
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|9
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|9
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|31
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|20
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