Sakarya'da 'kurban timi' görevde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği eğitimlerde kaçabilecek kurbanlıkların yakalanması konusunda bir dizi eğitim verdi. Kaçan kurbanlıklar en kısa sürede yakalanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından veteriner hekimler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde, hayvan yakalama esnasında dikkat edilmesi gerekenler, hayvanı sakinleştirmek için kullanılan teçhizatlar hakkında detaylı bilgi verildi.

Ekiplere kullanacakları ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtılarak, nasıl müdahale edileceği noktasında da çeşitli paylaşımlar yapıldı.

Eğitimlerin son bölümünde ise Sakarya sınırları içinde yer alan sokak hayvanları hakkında detaylı bilgi verilirken, geçici bakım evinde yürütülen tüm çalışmalar, Kedi ve Köpek Yakalama Teknikleri, Kedi, köpek zapt-ı raptı, Yaralı hayvana yaklaşma ve hayvan davranışları, Zoonos hastalıkları gibi başlıklar yer aldı.

16 ilçe belediyenin ekiplerinin bayram boyunca sunacağı hizmetin yanı sıra vatandaşlar ALO 153 Çözüm Masası hattını arayarak destek alabilecek.