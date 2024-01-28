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Sakarya'da kaza geçiren polis memuru şehit oldu
GÜNDEM 28.01.2024, 13:51
Sakarya'da polis memuru Cengiz Parlak görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Sakarya’da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru Cengiz Parlak için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden taziye mesajı yayımlandı.
Ankara Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cengiz Parlak'ın 27 Ocak Cumartesi günü Sakarya'nın Akyazı-Hendek mevkiinde meydana gelen trafik kazasında şehit olduğunu belirten Emniyet Genel Müdürü Vali Erol Ayyıldız, "Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim" dedi.
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