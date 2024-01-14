Sakarya'da Karaağaç bambaşka olacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karaağaç Bulvarı'nda dönüşüm çalışmalarına başladıklarını açıklayarak, "Karaağaç Bulvarı daha modern, daha samimi, daha kullanışlı ve keyifli bir yer haline gelecek ve Sakarya'mızın merkezine büyük bir zenginlik kazandıracak. Çalışmaya başladık" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarıyla şehri güzelleştirmeye, estetik dokunuşlarla sosyal alanları genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Karaağaç Bulvarı’nda büyük bir dönüşüm için son hazırlıklar yapıldı. Başkan Yüce, ihale sürecinden sonra beklenen talimatı verdi ve işlemlerin başladığını açıkladı. Yer teslim sürecinin de tamamlanmasıyla Yüce'nin talimatıyla ilk kazma vuruldu.

Etrafı çevrilen ve iş makinalarının dönüşüm için çalışmaya başladığı alanda büyük bir değişim olacağının sinyalini veren Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'nın kalbine modern donatı alanlarından oluşan yepyeni bir rekreasyon merkezi kazandıracaklarını ifade ederek, oturma grupları, yürüyüş yolları, araç park alanlarıyla burayı modern ve yepyeni bir görünüme kavuşturacağız. Burası bambaşka olacak" ifadelerini kulandı.

ÖNCE ÇARK CADDESİ, SONRA KARAAĞAÇ BULVARI

Projenin detaylarını anlatan Başkan Yüce şunları söyledi: "Çark Caddesi’nde yaptığımız örnek çalışma çok beğeni kazandı. Adeta bölgenin havası değişti. Şimdi de Karaağaç Bulvarı’nda işlemlerimizi başlatıyoruz. Yapım ihalesi tamam, yer tesliminin ardından ilk kazmayı vuracağız. Orta refüj sosyal bir alan olacak, kaldırımlar yenilenecek, oturma alanları da projemizin içerisinde yer alacak. Çalışma tamamlandığında Karaağaç Bulvarı, ailelerin ve gençlerin rahatça vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği bir sosyal parka dönüşecek. Hayırlı olsun"

DÖNÜŞÜM NELERİ KAPSIYOR?

Karaağaç Bulvarı’ndaki refüj sosyal bir parka dönüşecek. Projede desenli yürüyüş yolu, oturma alanları, araç park alanları ve peyzaj düzenlemesi yer alacak. Modern ve tam donanımlı haliyle Sakarya’ya kazandırılacak olan ve Ağa Cami’den İhsaniye Camisi’ne kadar olan Karaağaç Bulvarı’ndaki orta refüj sil-baştan yenilenecek. Kaldırımlar estetik bir görünüme kavuşturulacak. Park içindeki oturma grupları ve banklar da baştan sona yenilenecek. Çalışma peyzaj ve yeşil alan düzenlemesiyle bitecek.