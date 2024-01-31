Sakarya'da kar mesaisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun kar yağışı sebebiyle kırsal bölgelerde yürüttüğü karla mücadele çalışması, meteorolojik sistemin normale dönmesiyle son buldu ve 3 gün boyunca yoğun yağış alan 32 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda günlük hayatı tehdit eden yoğu kar yağışına karşı teyakkuza geçmiş ve 7/24 devam eden yoğun bir mesai başlatmıştı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri Taraklı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Kocaali'de 72 saat boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü.

32 MAHALLE YOLU AÇILDI

Bu süreçte yoğun kar alan özellikle de rakımı yüksek toplam 32 mahallenin yolu kısa süreli ulaşıma kapanmıştı. Aldığı ihbarlara anında cevap vererek aksiyona geçen Büyükşehir, bu mahallelerin ulaşım akışını normale çevirdi ve bölgelerden ayrılmadan kar küreme çalışmalarına devam etti.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu bölgelerde kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkan vatandaşların yaşam alanları talepleri doğrultusunda temizlendi.

EKİPLER MERKEZE DÖNDÜ

3 gün boyunca devam eden teyakkuz hali, dün gece son buldu ve ekipler normale döndü. YOLBAK'a bağlı kepçe, küreme kamyonu ve dozerler yeniden merkeze döndü.

Büyükşehir, bu süre boyunca zirvelerde adeta kara gömülen 32 mahallede hayatın günlük seyrinin devam etmesini sağladı ve mağduriyete imkân tanımadı.

7/24 TEYAKKUZDAYIZ

YOLBAK'tan yapılan açıklamada, "3 gündür devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle mağduriyet yaşayan ve bizlere ulaşan tüm vatandaşlarımıza anında cevap verdik, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgelere süratle müdahale ettik. Büyükşehir varken hiçbir vatandaşımız yalnız değil. Her bir vatandaşımız için 7 gün 24 saat nöbetteyiz, teyakkuz halindeyiz" denildi.