Sakarya'da 'Kampüs Lokantası' açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Kampüs Öğrenci Lokantası açıldı. Kaliteli yemek uygun fiyata öğrencilere sunuluyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite Caddesi üzerinde hayata geçirilen Kampüs Öğrenci Lokantası gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı programda ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, büyükşehir bürokratları, STK temsilcileri ve öğrenciler yer aldı. Kaliteli yemeğin uygun fiyata sunulduğu ‘Kampüs Öğrenci Lokantası’ öğrencilerde memnuniyet oluşturdu. Başkan Yüce, açılışın ardından tezgahın başına geçti ve misafirlere yemek ikramı yaptı. İl Müftüsü Hasan Başiş’in yaptığı duayla birlikte ‘Kampüs Öğrenci Lokantası’ resmen hizmete başladı.

Öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Yüce, "Şimdi de öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz yenilik ve yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Geniş bir hedef kitleye hitap ettiğimizi biliyoruz. Özellikle şehir dışı ve yurt dışından gelen öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına BELPAŞ marifetiyle yürüttüğümüz Kampüs Öğrenci Lokantamızı öğrencilerimizin ve hemşerilerimizin hizmetine açıyoruz” dedi.

1 MİLYON 100 BİN LİRALIK YATIRIM

Kar payı gözetmediklerini, misafirlerin uygun fiyatlı ve kaliteli yemekle buluşturduklarını ifade eden Başkan Yüce, BELPAŞ eliyle ürettiğimiz ürünlerin satışının yapıldığı ve ev yemeklerinin servis edileceği lokantada öğrencilerin bir nebzede olsa kendilerini evlerinde hissedeceklerini söyledi.