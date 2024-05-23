Sakarya'da kaçak su kullanımlarına karşı denetim

Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarını korumak için başlattığı denetimlerde kaçak kullanım tespit edilen noktalara yasal işlem uygulamaya başladı. Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde kaçak su kullandığı tespit edilen tesislere tutanak tutularak su kullanımı engellendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaçak su kullanımına karşı başlattığı mücadele ile tespit ettiği işletmelere yasal işlem uygulamaya başladı. Şehrin su kaynaklarını korumak ve su maliyetlerini düşürmek için başlatılan çalışmalarda turistik tesisler tek tek incelendi.

SU ABONELİĞİ BULUNMAYAN İŞLETMELERE TUTANAK TUTULDU

İlk etapta Sapanca Gölü kıyısına 0-300 metre mesafede yer alan tesisler denetime tabii tutuldu. Denetimler esnasında yasal yollar ile su kullanan ve abonelikleri bulunan tesislere teşekkür edildi. Su aboneliği bulunmayan ve göl havzasını kendi musluğu gibi kullanan işletmelere ise tutanak tutuldu.

SU KAYNAKLARINI KORUMAK İÇİN ŞEHİR GENELİNDE DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tutanak tutulan işletmelerin aynı zamanda kaçak kullanımını engellemek için suyu da kesildi. SASKİ’den yapılan açıklamada, “Şehrimizin su kaynaklarını korumaya, yasal olmayan kullanımların önüne geçmek için gereken çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.