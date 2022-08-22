Sakarya'da herkesin güvenliği için yollardalar

Sakarya Büyükşehir zabıta trafik ekipleri, toplu taşıma araçları için rutin olarak gerçekleştirdiği denetlemeleri sürdürüyor. Yolcu sayısının kapasiteye uygun olup olmadığını denetleyen ekipler ayrıca genel trafik kurallarına uymayan sürücülere de cezai işlem uyguluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik ekipleri toplu taşıma araçları için rutin olarak gerçekleştirdiği denetim çalışmalarına hız verdi.

Trafikte yaşanan her türlü problemin önüne geçmek için gerçekleştirilen denetlemelerin yanı sıra özellikle toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesine uygun biçimde yolcu alıp almadığını kontrol eden ekipler, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uyguluyor.

Yapılan açıklamada, “Şehir genelinde 7/24 esasıyla denetimlerimiz artarak devam ediyor. Hatalı park, engelli vatandaşların geçiş alanlarını işgal gibi denetlemelerimiz sürdürürken toplu taşımada yolcu kapasitelerini de titizlikle denetliyoruz. Vatandaşlarımızı ve toplu taşıma sürücülerini daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz” denildi.