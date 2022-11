Sakarya'da her yıl 5 bin hayvan kısırlaştırılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı bölgenin en büyük hayvan hastanesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi can dostlara kapısını açtı. Sokaktaki canların yuvası olacak merkezde tedaviler ile iç-dış parazit (pire, uyuz) ve kuduz aşılaması, kısırlaştırma, küpe ve çip uygulamasına başlandı. Yeni projeyle her yıl 5 bin hayvan kısırlaştırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi attığı her adımda sokaktaki can dostlarını da düşünüyor. Şehrin genelinde toplamda 138 noktada besleme alanları oluşturan, sosyal donatı alanlarında kedi evleri inşa eden, özellikle soğuk kış günlerinde besleme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, hayvanların tedavisi için de önemli bir adım attı. Bölgenin en büyük hayvan hastanesi hizmete açıldı.

Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla projesi kısa sürede tamamlanan ve uygulama aşamasına geçilen Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kapılarını açtı. Büyükşehir’in kurduğu güçlü ekip, bu merkezde bir süredir sokaktaki can dostlarını kucaklıyor. Tam donanımlı büyük bir hastane özelliğine sahip olan merkezde tedavilere başlandı.

Yoğun bakım ünitesi, anestezi bölümü, ön muayene ve genel muayene alanları, ameliyathaneler, laboratuvar, hayvan bekleme alanları gibi birçok alanı kapsayan merkez röntgen, EKG, ultrason gibi tanı ve tedavide kullanılan son teknoloji cihazları içinde bulunduruyor. Şehir sokaklarında kaza geçiren, hasta olan ya da yaralanmış hayvanlar buradaki uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor. Ayrıca hayvan hastanesinde rutin uygulamalar da başladı.

İlçe belediyeleri, vatandaşlar, veterinerler ve Büyükşehir’in 24 saat sahada olan ekipleri tarafından buraya getirilen hayvanlar her türlü tıbbi süreçten geçiyor.

Muayene, tanı koyma işlemlerinden sonra yine son teknoloji cihazlar ve ilaçlarla tedavi sürecine başlanıyor. Tedavisi sonrası hayvanlar, konfor seviyesi maksimum olan alanlarda bekletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri iç-dış parazit, (pire- uyuz) kuduz aşılamalarına başladı. Ayrıca, hızlı bir program kapsamında kısırlaştırma işlemlerine de başlandı.

Bu uygulamalar barınağa gelen her hayvan için geçerli tutuluyor. Veteriner Odası ile imzalanan 8 milyon TL maliyetli protokol kapsamında Sakarya’da yılda 5 bin hayvanın kısırlaştırılması hedefleniyor. Hastane tüm bu özellikleriyle bölgedeki en kapsamlı tesis konumuna ulaştı.