Sakarya'da güçlü altyapı çalışmalarına devam ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Beşköprü Mahallesi’nde hayat geçirdiği proje ile bölgeye 400 metrelik yeni kanalizasyon hattı kazandıracak. Sonuna gelen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Beşköprü Mahallesi’nde başlattığı yeni kanalizasyon hattı projesi ile bölgenin yetersiz altyapı sorununa çözüm olacak. İmalatı devam eden ve çalışmalarında neredeyse sona gelinen 400 metrelik yeni kanalizasyon hattı ile bölgenin atık suları güvenle taşınacak. Proje kapsamında hat üzerinde bulunacak parsel bacaları ile yaşanabilecek olumsuzluklara SASKİ ekipleri anında müdahale edebilecek.

BEŞKÖPRÜ’YE 400 METRELİK YENİ KANALİZAYON HATTI Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ Şehrimizin güçlü altyapı ağı hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile her geçen gün daha fazla genişliyor. Yeni projelerimiz ve bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz hat imalatları ile Sakarya’nın tüm mahallelerine eşit hizmet götürüyoruz. Beşköprü Mahallesi’nde de yaşanan atık su sorununa da bu kapsamda çözüm oluyoruz. 400 metrelik yeni hat imalatı ile bölgenin atık sularını güvenle taşıyacağız” ifadeleri kullanıldı.