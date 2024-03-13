Sakarya'da Filistin için anlamlı hareket

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Engelsiz Hobi Kursu’nda özel çocukların annelerine “miyuki” tekniğiyle bileklik yapımı öğretiliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde farklı dallarda, yeni heyecanların yaşandığı ve bugüne kadar binlerce kişinin eğitim gördüğü Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) kursları aralıksız devam ediyor.

HER ALANDA EĞİTİM-ETKİNLİK

SGM çatısı altında sanattan, müziğe, gastronomiden, edebiyata kadar onlarca alanda farklı dersler ve sohbetler gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir’in eğitimcileri bazen bir sanatın yapımı konusunda uygulamalı eğitim verirken, bazen bir mutfakta yemek dersleri sunuluyor ve bazen ise sanatsal etkinlikler yapılıyor.

MİYUKİ TEKNİĞİ

Son çalışma ise öğrencilerin ailelerinin oldukça ilgisini çekti. Eğitmenler Engelsiz Hobi Kursları’nda özel çocukların ailelerine “miyuki” tekniği ile bileklik yapımı üzerine ders vermeye başladı.

Hem engelli öğrencilerin toplumdaki yerini güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir, onlarla birlikte ailelerinin de sosyal yaşamın merkezinde tutuyor ve yeni yetiler katıyor.

FİLİSTİN İÇİN

Anneler, öğrendikleri teknikle hazırlanan bileklikleri Filistin’de, Gazze’de zulüm altında olan mazlumlara yardım için satıyor ve parasını teslim ediyor. Bu anlamlı hareket övgülerle karşılanırken aileler, bunun gibi anlamlı hayırlara vesile olduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.